Nicholas Pard s'amène avec le Blizzard

Le Blizzard de Trois-Rivières annonce une transaction avec les 3-L de Rivière-du-Loup qui amène Nicholas Pard et Sébastien Piché en retour des choix de deuxième ronde de 2017 et 2018.

Nicholas Pard est un ailier droit de 26 ans qui était parmi les joueurs que la formation trifluvienne voulait aller chercher au repêchage spécial de la Ligue nord-américaine de hockey tenu il y a deux semaines suite à la dissolution des River Kings de Cornwall.

Le directeur général de l'équipe, Bob Desjardins, était fier d'annoncer la conclusion de cette transaction. "C'est un joueur que je vois dans notre 'top 6' de l'équipe cette saison. Il a de bonnes affinités avec David Croteau et je suis certain qu'il va connaître une bonne saison avec nous", de commenter celui-ci.

Pard a joué pour la défunte formation de Joliette dans la LHJAAAQ et à Saint John dans la LHJMQ avant de jouer quatre saisons en France avec les formations de Brest et de Gap. Il a amassé 24 points en 33 matchs la saison dernière à Sorel-Tracy et Cornwall, dont 13 buts.

Quant à Sébastien Piché, c'est un défenseur originaire de l'Abitibi qui est âgé de 28 ans et qui a voyagé entre la AHL et la ECHL pendant quatre saisons à partir de 2009. Il a disputé ses trois dernières saisons en Europe et se prépare à jouer une quatrième saison là-bas.

Deux autres pratiques sont prévues avant le premier match préparatoire du Blizzard qui aura lieu au Colisée de Trois-Rivières le vendredi 23 septembre à 20 heures alors que les champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les 3-L de Rivière-du-Loup, seront les visiteurs. Les joueurs seront sur la glace ce samedi à 11 heures en compagnie des entraîneurs Jonathan Lessard et Ian Trudel.

Le match d'ouverture aura lieu le vendredi 7 octobre à 20 heures contre le COOL-FM de Saint-Georges. Ce sera la grande soirée des retrouvailles des Draveurs de Trois-Rivières. Ces derniers répondent en grand nombre car plus d'une vingtaine de personnes ont confirmé leur présence.