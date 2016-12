Beauregard et Cousineau : c'est réglé!

Les partisans du Blizzard de Trois-Rivières seront heureux d'apprendre que les dirigeants de l'équipe se sont entendus avec le gardien étoile, Marco Cousineau, et le meilleur pointeur de la Ligue nord-américaine de hockey la saison dernière, Thomas Beauregard.

Les deux joueurs étaient bien heureux de discuter avec l'auteur de ces lignes de leur retour dans l'unifome tricolore cette saison. "Ça fait du bien de revenir et de pouvoir revoir toute l'équipe et les partisans, d'indiquer de façon très dynamique Thomas Beauregard. Je suis confiant qu'avec la nouvelle direction (Bob Desjardins et Jonathan Lessard) qu'on va continuer à s'améliorer. On va avoir du fun!"

L'ailier droit âgé de 30 ans amorcera sa troisième saison avec la formation trifluvienne. Après une saison de 53 points en 26 matchs en 2013-2014, il a remporté le championnat des pointeurs du circuit la saison dernière avec 69 points en 40 matchs.

Pour le gardien Marco Cousineau, il est clair qu'il faudra un temps d'adaptation au nouveau personnel hockey de l'équipe. "On prend ça comme un nouveau départ car nous avions une bonne affinité avec 'Pee-Wee' (l'ex-entraîneur Alain Côté). Nous nous sommes améliorés avec plusieurs nouveaux joueurs. Il faudra se battre pour terminer dans les premiers au classement car la dernière équipe ne fera pas les séries. Je suis confiant que nous serons parmi les meilleurs et on aura du meilleur hockey", d'expliquer celui qui aura 27 ans en novembre.

Marco Cousineau amorcera sa quatrième saison avec le Blizzard et a disputé un total de 99 matchs en saison régulière. La saison dernière, il a conservé une moyenne de buts alloués de 3.83 et un pourcentage d'efficacité de 0,901.

Pour le directeur général du Blizzard, Bob Desjardins, "ce sont deux gros dossiers réglés qui étaient sur le bureau et que je voulais régler le plus tôt possible. Il était primordial de s'entendre avec un des meilleurs gardiens de la ligue et notre meilleur pointeur. D'autres dossiers seront réglés dans les prochains jours."

Enfin, monsieur Desjardins a tenu à mettre les pendules à l'heure concernant plusieurs joueurs qui n'ont toujours pas signé d'ententes avec l'équipe. "Nous ne savons pas quelles seront les disponibilités de Francis Lessard en raison de son nouveau travail. En travaillant sur des quarts de travail, tu n'as jamais les plus beaux shifts quand tu es le dernier entré. Il nous a dit qu'il voulait continuer à jouer avec nous et qu'il n'est pas question de retraite. Pour ce qui est de Gabriel Boutin-Gagnon, il devrait jouer entre 15 et 20 parties cette saison", dit-il en guise de conclusion.

Trois autres pratiques sont prévues avant le premier match préparatoire du Blizzard qui aura lieu au Colisée de Trois-Rivières le vendredi 23 septembre à 20 heures alors que les champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les 3-L de Rivière-du-Loup, seront les visiteurs. Les joueurs seront sur la glace ce mercredi à 19h30 en compagnie des entraîneurs Jonathan Lessard et Ian Trudel.

Le match d'ouverture aura lieu le vendredi 7 octobre à 20 heures contre le COOL-FM de Saint-Georges. Ce sera la grande soirée des retrouvailles des Draveurs de Trois-Rivières. Ces derniers répondent en grand nombre car plus d'une vingtaine de personnes ont confirmé leur présence.

Rappelons que les billets de saison sont disponibles et que la billetterie est ouverte de 9 à 13 heures du lundi au vendredi. Les gens peuvent s'informer en composant le 819-374-6161 ou en écrivant à info@blizzardtr.ca. Les détails sur les billets de saison ou les forfaits FLEXI-CHOIX sont disponibles sur le lien suivant : http://trois-rivieres.lnah.com/billetterie-14-fr.php.

Une nouvelle ère s'amorce chez le Blizzard et nous vous invitons à vivre cette nouvelle page d'histoire avec nous!

Le Blizzard de Trois-Rivières : ENSEMBLE POUR VAINCRE plus que jamais!