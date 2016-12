Retrouvailles des Draveurs au match d'ouverture du Blizzard le 7 octobre prochain

Le Blizzard de Trois-Rivières annonce les grandes lignes de sa grande soirée d'ouverture qui aura lieu le vendredi 7 octobre au Colisée alors que le COOL-FM de Saint-Georges sera le visiteur.

Cette soirée en sera une sous le signe des retrouvailles alors que les membres des Draveurs de Trois-Rivières sont cordialement invités à venir fraterniser et rencontrer les amateurs de hockey.

Pour le vice-président et directeur administratif, Sylvain Robert, et les membres de l'organisation, il s'agit d'une belle opportunité pour voir ceux qui ont écrit une grande page d'histoire du hockey chez nous. "L'histoire des Draveurs est grande et nous avons eu la chance de voir un tas de joueurs et d'entraîneurs qui ont fait leurs classes, dans plusieurs cas, et qui ont évolué jusqu'à la Ligue nationale de hockey. C'est une belle occasion pour tous les membres des Draveurs de venir se rappeler plein de souvenirs et pour les amateurs de pouvoir rencontrer ces ex-joueurs, entraîneurs et dirigeants", d'expliquer celui-ci.

Les démarches sont entreprises pour amener le maximum de grands noms qui ont marqué l'histoire des Draveurs, dont l'ex-entraîneur Michel Bergeron qui a dirigé les Nordiques de Québec et les Rangers de New York. Il travaille comme analyste à TVA Sports lors des matchs de la LNH.

Le programme de la soirée sera comme suit...

Dès 17 heures, les membres des Draveurs auront la chance de fraterniser entre eux à l'intérieur du Colisée.

L'ouverture des portes aura lieu à 18h45 et le grand public pourra rencontrer nos invités d'honneur.

Les anciens membres des Draveurs sont invités à communiquer avec nous afin de confirmer leur présence à cette soirée. Ils peuvent nous écrire à info@blizzardtr.ca et nous appeler au 819-374-6161. (IMPORTANT DE LAISSER UN MESSAGE)

Surveillez la page Facebook du Blizzard et notre site Internet pour des confirmations en route vers cette grande soirée de retrouvailles des Draveurs de Trois-Rivières le vendredi 7 octobre au Colisée.

Le Blizzard de Trois-Rivières : ENSEMBLE POUR VAINCRE plus que jamais!