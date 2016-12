Le Blizzard signe les trois premiers choix du repêchage spécial

Le Blizzard de Trois-Rivières s'est entendu avec ses trois premiers choix du repêchage spécial de dissolution des River Kings de Cornwall. Le défenseur William Lacasse ainsi que les attaquants David Croteau et Martin Larivière ont confirmé leur association avec la formation trifluvienne au courant de la fin de semaine.

Le directeur général de l'équipe, Bob Desjardins, était bien fier de faire l'annonce des signatures de ces joueurs dimanche soir au lendemain du début du camp d'entraînement de l'équipe. Il a pris le temps d'émettre un commentaire sur chacun des joueurs avec qui il s'est entendu.

Dans le cas du défenseur William Lacasse (défenseur - 29 ans - Saint-Pie - 6'1'' - 190 lbs. - 23 points en 40 matchs avec Jonquière et Cornwall la saison dernière), il a dit beaucoup de bien de celui-ci. "Il était convoité par plusieurs équipes et nous étions heureux de voir qu'il était disponible lorsque c'est venu au tour du Blizzard à parler. C'est un joueur qui excelle dans les deux sens de la patinoire et il sera bien utile à notre équipe."

David Croteau (centre - 33 ans - Gatineau - 6' - 181 lbs. - 13 buts et 18 passes en 31 matchs) était le deuxième choix du Blizzard à ce repêchage et Bob Desjardins est confiant que ce joueur connaîtra une bonne saison. "Avec la saison que Cornwall a connu, nous n'avons pas vu ce joueur à son meilleur. À Trois-Rivières, entouré de bons joueurs comme il y a, j'ai confiance qu'il obtiendra du succès", d'affirmer monsieur Desjardins.

La réputation de Martin Larivière (ailier gauche - 33 ans - Verdun - 5'9'' - 201 lbs. - 2026 minutes de pénalité en 10 saisons) est connue à travers le circuit. Celui que l'on surnomme "Larry" a le coeur gros comme un aréna et les partisans du Blizzard l'auront de leur côté dorénavant. "C'est avec un joueur comme "Larry" qu'on veut rebâtir cette concession. Son leadership et son attitude seront des atouts pour notre équipe", d'expliquer le directeur général.

Enfin, Bob Desjardins a été clair et optimiste sur les discussions avec les autres joueurs en vue de renouveler les ententes en vue de la prochaine saison. "Il y a eu beaucoup de progrès dans les négociations avec les autres joueurs dans les derniers jours. Je suis confiant d'avoir des bonnes nouvelles à annoncer à nos partisans dans les prochains jours", dit-il en guise de conclusion.

Trois autres pratiques sont prévues avant le premier match préparatoire du Blizzard qui aura lieu au Colisée de Trois-Rivières le vendredi 23 septembre à 20 heures alors que les champions de la Ligue nord-américaine de hockey, les 3-L de Rivière-du-Loup, seront les visiteurs. Les joueurs seront sur la glace ce mercredi à 19h30 en compagnie des entraîneurs Jonathan Lessard et Ian Trudel.

Par ailleurs, en route vers le match d'ouverture, une annonce sera faite mardi concernant la thématique retenue cette saison. Les dirigeants du Blizzard sont confiants que les jeunes et moins jeunes vont apprécier l'idée retenue cette année pour la soirée d'ouverture. Le match d'ouverture aura lieu le vendredi 7 octobre à 20 heures contre le COOL-FM de Saint-Georges.

Enfin, les billets de saison sont disponibles dès maintenant. La billetterie est ouverte de 9 à 13 heures du lundi au vendredi et les gens peuvent s'informer en composant le 819-374-6161 ou en écrivant à info@blizzardtr.ca. Les détails sur les billets de saison ou les forfaits FLEXI-CHOIXsont disponibles sur le lien suivant : http://trois-rivieres.lnah.com/billetterie-14-fr.php.

Une nouvelle ère s'amorce chez le Blizzard et nous vous invitons à vivre cette nouvelle page d'histoire avec nous!