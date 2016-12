Le camp débute samedi et Pier-Antoine Dion s'entend avec le Blizzard

À moins de 48 heures du début du camp d'entraînement, c'est la fébrilité à tous les niveaux chez le Blizzard de Trois-Rivières. Dès 11 heures ce samedi, les joueurs se rapporteront aux entraîneurs Jonathan Lessard et Ian Trudel. À partir de ce moment, les entraîneurs et le personnel hockey, dont le nouveau directeur général Bob Desjardins, vont évaluer tous ces joueurs afin de bâtir l'édition 2016-2017 du Blizzard.

Ce dernier a annoncé une entente avec Pier-Antoine Dion qui a été acquis lors du repêchage de dissolution des River Kings de Cornwall la semaine dernière. Ce joueur de centre âgé de 25 ans a un bon gabarit avec ses six pieds et plus de 200 livres. Il est comparé à Mathieu Guertin dans son style de jeu.

Par ailleurs, Bob Desjardins a tenu à informer les amateurs sur plusieurs points importants en route vers le début de la prochaine saison. En premier lieu, les négociations sont toujours en cours avec le gardien de but Marco Cousineau et le meilleur pointeur de la saison dernière dans le circuit Godin, Thomas Beauregard.

"Les négociations vont bon train avec ces deux joueurs, dit-il d'entrée de jeu. Il y a un petit écart dans chaque cas, mais je suis confiant que nous allons arriver à nous entendre très bientôt. Pour ce qui est des autres joueurs, là aussi les discussions se poursuivent autant avec les joueurs qui sont sur notre liste qu'avec des agents libres." Ce sera à suivre avec le début du camp ce samedi.

Par contre, monsieur Desjardins tente d'accommoder les attaquants Nicolas Corbeil et Yann Joseph qui ont demandé à être échangés. "J'ai offert ces deux joueurs aux autres équipes et je n'ai pas eu d'appel de qui que ce soit pour le moment. Avec le repêchage spécial de la semaine dernière, les équipes ont fait des choix et ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour demander une transaction vers d'autres équipes alors que le nombre de postes est réduit", d'affirmer celui-ci d'un ton bien réaliste.

Voici l'horaire du camp d'entraînement et des matchs préparatoires en route vers cette nouvelle saison...

* Samedi 10 septembre : Pratique 11:00 à 14:00

* Mercredi 14 septembre : Pratique 19:30 à 21:00

* Samedi 17 septembre : Pratique 11:00 à 14:00

* Mercredi 21 septembre : Pratique 19:30 à 21:00

* Vendredi 23 septe,bre : Match préparatoire à 20:00 --- Rivière-du-Loup vs. Blizzard (Colisée)

* Samedi 24 septembre : Match préparatoire à 20:00 --- Blizzard à Jonquière

* Mercredi 28 septembre : Pratique 19:30 à 21:00

* Vendredi 30 septembre : Match préparatoire à 20:00 --- Blizzard à Sorel-Tracy

* Samedi 1er octobre : Pratique 11:00 à 12:50

* Dimanche 2 octobre : Match préparatoire à 16:00 --- Sorel-Tracy vs. Blizzard (Colisée)

* Mercredi 5 octobre : Pratique 19:30 à 21:00

* Vendredi 7 octobre : Match d'ouverture à 20:00 --- St-Georges vs. Blizzard (Colisée)



Par ailleurs, en route vers le match d'ouverture, une annonce sera faite au début de la semaine prochaine concernant la thématique retenue cette saison. Les dirigeants du Blizzard sont confiants que les jeunes et moins jeunes seront heureux vont apprécier l'idée retenue cette année.