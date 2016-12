La Fondation RSTR est fière de vous annoncer la tenue de la première édition du Tournoi de soccer au profit de la cardiologie et de la pneumologie, qui aura lieu le dimanche 11 septembre 2016, dès 9 h, au Séminaire St-Joseph situé au 858, rue Laviolette à TroisRivières.

Durant cette journée familiale et sportive, 4 équipes s’affronteront amicalement afin d’amasser des fonds pour acquérir de l’équipement pour le Service de cardiologie et le Service de pneumologie du Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Un dîner hot-dog sera servi à faible coût par des bénévoles afin d’amasser le plus de fonds possible pour la cause.

Dr Ying Sia, cardiologue et instigateur de l’événement, mentionne l’importance d’amasser des dons afin de faire bénéficier la population de soins et de traitements ici dans notre région et invite la population à venir en grand nombre pour encourager les participants.

Il est possible de faire un don pour la cause en allant sur le site internet de la Fondation RSTR au : www.fondationrstr.com