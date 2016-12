Bob Desjardins prend la direction hockey du Blizzard

Après le repêchage spécial de la Ligue nord-américaine de hockey de mercredi soir où le Blizzard de Trois-Rivières a acquis de nombreux joueurs de la défunte formation des River Kings de Cornwall, voilà que notre formation a l'honneur d'annoncer la nomination d'une personne bien connue de la ligue et des amateurs à un poste hautement important.

Le Blizzard annonce la nomination immédiate de Robert 'Bob' Desjardins au poste de directeur général hockey et Sylvain Robert devient le directeur général administratif de l'équipe.

Ce dernier est très heureux de "remettre les rênes de l'équipe à Bob. Je tiens à rassurer tout le personnel hockey que toutes les personnes engagées demeurent à leurs postes. Jonathan Lessard est notre entraîneur, mes adjoints Denis Dumont et Wayne Veary conservent leurs responsabilités et deviennent les adjoints de Bob."

"Je savais qu'il tendrait l'oreille à ce qu'on pouvait lui offrir chez nous. Nous nous sommes rencontrés plus tôt ce jeudi et l'entente a été immédiate. De mon côté, je vais en faire davantage sur le plan administratif car il y a beaucoup de travail à faire et je serai toujours disponible pour notre personnel hockey", de conclure monsieur Robert.

Bob Desjardins a une longue expérience dans le milieu sportif en tant qu'entraîneur et gestionnaire. Il était l'entraîneur des River Kings de Cornwall jusqu'à la dissolution de l'équipe lundi et le bras droit du directeur général, Rick Lalonde. Son arrivée avec la défunte formation ontarienne avait changé complètement le momentum la saison dernière alors que les Kings s'étaient mis à gagner de façon plus régulière.

La qualité des joueurs sur la liste des River Kings laissait voir que cette équipe aurait pu connaître une saison 2016-2017 très intéressante... jusqu'aux événements des derniers jours qui ont mis fin à l'histoire de cette concession qui a débuté de façon modeste à Windsor avant de connaître quatre finales incluant deux championnats chez nos ennemis jurés de l'époque, le Saint-François de Sherbrooke.

"Je suis bien content de me retrouver à Trois-Rivières, d'affirmer fièrement le nouveau patron hockey du Blizzard. J'ai eu le coeur déchiré de voir les joueurs de mon équipe être éparpillés à travers la ligue hier soir (mercredi), mais je suis heureux de me retrouver ici. Nous allons continuer avec le beau travail qui a été entrepris hier et le beau noyau de joueurs que nous avons sous la main. Le poste de 'DG', ce n'est pas nouveau pour moi!"

Pour ce qui est de son nouvel entraîneur, Jonathan Lessard, monsieur Desjardins se fait très rassurant. "Je vais travailler très étroitement avec Jonathan afin de bien l'entourer et qu'on aspire aux grands honneurs", conclut-il de façon très claire et un ton de voix très optimiste.

À vous maintenant de vivre le renouveau du Blizzard de Trois-Rivières!!!

Avec le repêchage de mercredi soir, un nouvel entraîneur passionné et intense à la barre de l'équipe et l'arrivée d'un homme avec une grande expérience hockey comme directeur général qui va travailler sans cesse et avec acharnement pour améliorer l'équipe... préparez-vous à vivre toute une saison.