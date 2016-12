Lacasse, Croteau, Larivière et bien plus dans la cour du Blizzard

Huit joueurs ont été sélectionnés par le Blizzard de Trois-Rivières lors du repêchage spécial organisé par la Ligue nord-américaine de hockey suite à la dissolution des River Kings de Cornwall en début de semaine.

Voici les joueurs sélectionnés avec des commentaires de Sylvain Robert, directeur général de l'équipe, sur ces choix...

William Lacasse (défenseur - 29 ans - Saint-Pie - 6'1'' - 190 lbs.)

"Nous voulions aller chercher un défenseur d'importance et nous sommes très heureux d'avoir pu choisir William Lacasse. Il a quatre saisons d'expérience dans la NCAA en plus d'avoir évolué quelques saisons dans la ECHL. C'est un défenseur super solide." (23 points en 40 matchs la saison dernière à Jonquière et Cornwall.)

David Croteau (centre - 33 ans - Gatineau - 6' - 181 lbs.)

"C'est celui qui disputait ses meilleurs matchs contre nous l'an dernier. Les gars nous disaient à quel point ce joueur jouait bien contre nous. Un bon bagage de cinq années en Europe. Une bonne acquisition pour nous." (24 points en 31 matchs la saison dernière, dont 13 buts)

Martin Larivière (ailier gauche - 33 ans - Verdun - 5'9'' - 201 lbs.)

"Avec l'image qu'on veut se donner, un gars comme Larry est ce qu'on veut pour lancer le message à nos adversaires que ce ne sera pas facile de jouer contre nous cette saison. Il devait être le capitaine des River Kings et c'est un gars qui peut changer notre vestiaire. C'était important de repêcher un gars comme lui." (2026 minutes de pénalité en 10 saisons dans la LNAH.)

Sy Nutkevich (centre - 28 ans - Dollard-des-Ormeaux - 6' - 172 lbs.)

"Un joueur polyvalent qu'on ne pouvait pas se passer. il peut jouer autant à l'attaque qu'en défensive. Il peut être utile lors de matchs où nous n'aurons que cinq défenseurs en uniforme." (32 points en 40 matchs la saison dernière à Cornwall.)

Charles Lavigne (gardien - 28 ans - Hawkesbury, ONT. - 6' - 183 lbs.)

"Nous étions heureux de voir qu'il était encore disponible. À notre avis, c'est le meilleur gardien de cette équipe. Une bonne police d'assurance et cela fera en sorte qu'il y aura une belle bataille au camp entre Louis Ménard, Marc-Antoine Gélinas et lui." (moyenne de buts alloués de 5.14 en 16 parties avec un pourcentage de ,871.)

Pierre-Luc Faubert (attaquant - 30 ans - Lévis - 6' - 185 lbs.)

"C'est un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Il a joué sa première saison avec nous en 2010-2011 alors que Dean (Lygitsakos) était l'entraîneur." (139 points en 182 matchs, dont 60 buts.)

Pierre-Antoine Dion (centre - 25 ans - Arthabaska - 6' - 205 lbs.)

"Nous l'avons acquis car (le COOL-FM de) Saint-Georges l'avait libéré. C'est un gars d'Arthabaska qui a joué à Trois-Rivières dans le hockey de développement. C'est un gros bonhomme dans le style de Mathieu Guertin. Il a joué quatre ans à l'Université de Moncton." (50 points en quatre saisons à Moncton.)

Maxime St-Cyr (centre - 22 ans - Trois-Rivières - 5'7'' - 176 lbs.)

"Un gars de chez nous que nous sommes heureux d'avoir été chercher quand (les Marquis de) Jonquière l'ont libéré lors du repêchage. Il a déjà marqué plus de 50 buts en une saison dans la LHJMQ. Nous souhaitons qu'il voudra maintenant jouer pour l'équipe de sa ville." (a joué son hockey junior à Rouyn-Noranda et Baie-Comeau.)

Concernant le repêchage, "nous nous sommes dotés d'une ligne de conduite et nous avons suivi ce que nous avions établi. Toutes les équipes se sont améliorées et ça ne sera pas facile. 19 joueurs seront en uniforme à chaque match comme par les saisons passées malgré une proposition de monter à 20 joueurs", d'affirmer Sylvain Robert.

Ce dernier tenait à remercier Dominic Savoie qui a été libéré lors de ce repêchage spécial. "Il nous a rendu de gros services et il est clair qu'il sera invité au camp d'entraînement."

En terminant, l'homme de hockey du Blizzard tenait à faire le point sur certains joueurs. "Les défenseurs David Foucher et Steve Pelletier ont accepté des nouvelles ententes avec nous. Le dossier Marco Cousineau avance bien tandis qu'il y a un écart entre nous et Thomas Beauregard. Enfin, Yann Joseph a demandé à être échangé à une équipe plus près de chez lui (Laval ou Sorel-Tracy). Nous allons tenter de répondre à sa demande, mais pas à n'importe quel prix."