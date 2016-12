L'athlète de TROIS-RIVIÈRES, Josée Lamothe, se démarque sur la scène canadienne!

En cette période où le sport est plus que jamais à l’honneur, une athlète de Trois-Rivières s’est démarquée cette année sur la scène sportive canadienne! Josée Lamothe, aspirante athlète paralympique en boccia, est récipiendaire du programme FACE de Pétro-Canada.

L’athlète ainsi que son entraîneur recevront un soutien financier dans le cadre du programme Favoriser les Athlètes et les Entraîneurs à la Conquête de l'Excellence (FACE) dont l’objectif consiste à financer les athlètes amateurs qui espèrent représenter un jour le Canada aux Jeux olympiques et paralympiques. Chaque année, Pétro-Canada verse un total de 500 000 $ à 50 duos d’athlètes et d’entraîneurs!

Ayant démontré une belle détermination et des résultats prometteurs cette année, Josée et son entraineur, César Nicolai, reçoivent donc une des 50 bourses FACE!