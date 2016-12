275 femmes de partout au Québec viennent affronter les Défis du Parc sur deux roues et à la course à pied

Pour son cinquième anniversaire, l’Équipe Féminine Les Roses désire célébrer la détermination des femmes qui se lancent dans l’aventure des Roses. L’organisme a donc choisi de mettre sous les feux de la rampe ces femmes qui illustrent bien l’essence de ce grand mouvement de mise en forme panquébécois.



Ces 275 femmes ont choisi d’embarquer dans l’aventure pour se dépasser ou s’accorder du temps pour elle-même. «Mais elles ont obtenu bien plus. En se joignant à l’équipe des Roses, elles ont découvert l’entraide et la camaraderie, mais surtout elles ont réalisé qu’elles étaient à la hauteur du défi, qu’elles étaient capables d’accomplir de grandes choses», souligne la directrice générale des Défis du Parc et cofondatrice de l’équipe féminine Les Roses Marie-Josée Gervais. «C'est merveilleux de voir ces femmes progresser dans leur sport et acquérir, en plus de la santé, une belle confiance en elles. Et cela se reflète dans toutes les sphères de leur vie. Quel bel accomplissement pour les Roses!», ajoute docteure Chantal Guimont, cofondatrice de l’Équipe féminine Les Roses.

Pour toutes ces femmes, le défi est de taille. Elles participeront soit à la plus prestigieuse cyclosportive dans l’Est du Canada la Cyclosportive Vélo Mag de 105km et à un 5 km de course à pied ou au 30 km de course à pied en sentier lors des Défis du Parc en septembre prochain.

Depuis janvier, elles ont découvert ou redécouvert les merveilles du Parc national de la Mauricie au cours de 9 séances d’entraînement. Et elles ont souhaité le faire découvrir à d’autres en invitant des amies, des connaissances à se joindre à l’équipe des Roses. Certaines ont recruté jusqu’à une dizaine de nouvelles participantes. «Pour nos cinq ans, nous souhaitons non seulement faire connaître ces femmes qui sont allées au bout d’elles-mêmes, mais aussi les laisser vous convaincre de vous joindre à l’aventure !», ajoute Marie-Josée Gervais.

Ces courageuses Roses viennent véritablement de partout au Québec, bien que la région de la Mauricie soit très bien représentée avec 55% des participantes. Elles sont aussi 22 à venir de la région de la Capitale-Nationale, 21 du Centre-du-Québec, 18 de Montréal et Laval, 16 de Montérégie et 12 de Chaudières-Appalaches. Plusieurs autres régions sont représentées par des participantes comme l’Estrie, le Bas-St-Laurent, la Côte-Nord, Lanaudière et les Laurentides.

Quelques portraits des participantes de la région de la Mauricie

Sylvie Gélinas-Lamy, 46 ans de Trois-Rivières

Mère de trois enfants et policière, Sylvie Gélinas-Lamy a l’habitude de prendre soin des autres, surtout que depuis deux ans elle fait la navette entre Trois-Rivières et l’hôpital Sainte-Justine où sa fille de 16 ans reçoit des traitements pour soigner sa maladie de Crohn. C’est la rencontre de l’infirmière Sylvie Jacob qui l’a inspirée à se lancer dans l’aventure des Défis du Parc. Elle tente depuis longtemps de prendre soin d’elle, de trouver du temps, mais sans le soutien d’un groupe elle n’y arrive pas. Les Roses seront sa source de motivation!



Jacqueline Hébert, 62 ans de Trois-Rivières

Ce n’est pas parce qu’on est dans la soixantaine qu’on ne peut plus de lancer de défis. Jacqueline Hébert l’a prouvé en se joignant à l’équipe des Roses il y a deux ans. Elle est maintenant mentore, car elle souhaite partager cette belle expérience de solidarité et montrer que l’équipe est forte aussi grâce à l’équilibre apporté par des femmes de tous les âges.



Sylvie Jacob, 49 ans de Saint-Maurice

L’équipe des Roses est une deuxième famille pour Sylvie Jacob. Cette infirmière y a trouvé l’entraide nécessaire pour avancer, dépasser ses limites. Le simple geste de vêtir son maillot des Roses les jours de cafard lui faisait réaliser à quel point elle est heureuse. Un véritable effet thérapeutique…et contagieux. Cet effet se répercute partout sur sa famille, son travail…Elle a convaincu d’autres femmes de se joindre à l’équipe et de prendre elles aussi du temps pour elles.



Rachel Longpré, 39 ans de Saint-Boniface

Rachel Longpré a vécu plusieurs épreuves au cours des dernières années qui lui ont fait perdre sa confiance en elle. Maman d’une fille qu’elle élève seule puisque le père de sa fille est décédé, elle a vu son frère de 48 ans subir un arrêt cardiaque à cause de mauvaises habitudes de vie. Un dur rappel à la réalité. Elle doit prendre soin d’elle-même pour être là en santé pour sa famille. Elle a rencontré des femmes qui ont participé à l’équipe des Roses et elle sent qu’elle a la détermination pour relever le défi et se retrouver. Elle participe cette année à l’épreuve de 30 kilomètres de course à pied.



Maude Villiard, 42 ans de Shawinigan

Le Défi du Parc, c’est son défi de la quarantaine! Après avoir arrêté de fumer, elle a pris du poids et ne se sent pas en forme. Elle le dit elle-même elle manque de volonté pour s’entraîner toute seule et le défi lui fait peur. Mais malgré son manque de forme physique et ses craintes, elle a décidé de se prouver à elle-même qu’elle était capable d’y arriver.



À propos de l’Équipe féminine Les Roses

Fondée en 2012 par Marie-Josée Gervais et Chantal Guimont, l’Équipe féminine Les Roses a aidé des centaines de femmes à travers le Québec à intégrer l’activité physique dans leur vie. Elles étaient 35 femmes en 2012 et sont maintenant 275, âgées de 16 à 67 ans. Une rencontre mensuelle et un programme de mise en forme sur neuf mois, les prépare à relever leur défi au cœur de la nature dans le cadre des Défis du Parc national de la Mauricie.