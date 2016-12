La Ligue d’improvisation mauricienne présentera la 4e édition de son tournoi de balle-molle annuel au Parc Pie-XII

La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) présentera la 4e édition du « Tournoi d’improvisation pas d’improvisation, juste de la balle-molle » les 20 et 21 août prochains au Parc Pie-XII à Trois-Rivières.

En effet, les amateurs de balle pourront voir à l’œuvre huit équipes issues du monde de l’improvisation à travers le Québec. Un tournoi fort relevé malgré la composition des équipes, comprenant plusieurs comédiens et artisans œuvrant dans le domaine culturel. Notons notamment la présence de Pierre-Luc Funk, comédien de SNL Québec de Le Nouveau Show, entre autres.

C’est près d’une centaine d’improvisateurs qui seront rassemblés et qui joueront à la balle-molle ce week-end. Chacune des équipes souhaite mettre la main sur le prestigieux prix des champions remis à l’équipe gagnante du tournoi, remporté ces 3 dernières années par la Ligue d’improvisation montréalaise. « Nous cherchions une activité à faire avec des comédiens improvisateurs qui sortirait de l’ordinaire. Nous avons lancé l’appel d’un tournoi de balle-molle il y a quatre ans et la réponse fût instantanée aux quatre coins de la province! » mentionne Hélène Martin, membre de la LIM et instigatrice du tournoi.

L’activité se veut du même coup d’une levée de fonds pour la LIM. « Tous les profits amassés par les ventes de nourritures et de boissons reviennent à la LIM afin d’aider à payer notre participation à des tournois d’improvisation à l’extérieur de Trois-Rivières. Les coûts tournent souvent autour de 500$ pour un week-end. » affirme Élodie Mongrain, responsable des finances de la ligue. Les organisateurs peuvent compter sur l’appui de La Fernandière pour la nourriture ainsi que la microbrasserie Le Temps d’une Pinte pour les boissons alcoolisées afin de promouvoir les produits locaux.



Les gens de la région sont invités à assister gratuitement aux matchs qui se dérouleront dès le samedi 20 août à 10h00. Au total, ce sont 15 parties qui seront disputées entre les improvisateurs. Des équipes de Montréal, Québec, Victoriaville et même Rimouski seront sur place. Pour tous les détails, visitez le www.facebook.com/limimpro.



La Ligue d’improvisation mauricienne (LIM) œuvre à Trois-Rivières depuis plus de 30 ans et offre une vingtaine de spectacles théâtraux improvisés du mois d’octobre au mois d’avril.