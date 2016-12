Six autres signatures chez le Blizzard

Le Blizzard de Trois-Rivières annonce la conclusion d'ententes avec six autres joueurs en vue de la prochaine saison. Alexandre Comtois, Maxime Boisclair, Jean-Philippe Caron, Sébastien Payette, Sébastien Tremblay et Marc-Antoine Lacharité ont accepté les termes de leurs contrats avec la direction de l'équipe.

Voici ce que le directeur général, Sylvain Robert, avait à dire sur chacun de ces joueurs...

Alexandre Comtois : "C'est le genre de joueur qu'on veut voir sur la glace en fin de match pour préserver une avance. Un gars intense et fiable", de commenter le patron du Blizzard sur ce joueur de centre âgé de 24 ans. Originaire de Sherbrooke, Comtois a amassé 13 points en 31 matchs la saison dernière, dont 4 buts.



Maxime Boisclair : "Ce gros bonhomme connait la game. Il aura un horaire à temps partiel, mais il sera très utile lorsqu'il sera disponible", d'expliquer monsieur Robert sur cet ailier âgé de 31 ans qui a amassé 196 points en 158 parties en carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey.



Jean-Philippe Caron : "Notre entraîneur (Jonathan Lessard) se souvient de Jean-Philippe dans la LHJMQ. Il aimait sa combativité à foncer vers le filet adverse. C'est ce qu'on s'attend de lui cette saison", d'affirmer Sylvain Robert sur ce joueur de centre originaire de Shawinigan. Acquis des River Kings de Cornwall la saison dernière, il a amassé 28 points en 36 matchs, dont 12 buts.



Sébastien Payette : "Il est remis à 100% de sa blessure de la saison dernière et il reprendra là où il a laissé en séries avec sa vitesse et sa mobilité pour appuyer l'attaque", selon le directeur général en parlant de ce défenseur de 24 ans originaire de LaSalle. Il avait amassé 21 points en 38 matchs à sa première saison à Trois-Rivières en 2013-2014.



Sébastien Tremblay : "Il a été repêché en 2014 alors qu'il était âgé de 21 ans, il est maintenant à 23 ans et il aura sa véritable chance de jouer avec nous en pressant et en frappant l'adversaire. Il peut même laisser tomber les gants", d'avouer monsieur Robert sur cet ailier qui vient de Châteauguay et qui a amassé 14 points en 15 matchs à Windsor dans la LHSAM la saison dernière tout en passant 56 minutes au cachot.



Marc-Antoine Lacharité : "C'est un jeune défenseur très physique qui aura 21 ans cette semaine. Il sera à notre camp avec la ferme intention de faire l'équipe. Nous avons besoin de ce genre de joueur dès maintenant. Avec ses 6 pieds et 2 pouces et plus de 200 livres, il fera le nécessaire pour se tailler un poste", de conclure Sylvain Robert sur ce joueur venant de Delson et qui a joué à Chambly et Valleyfield dans la LHJAAAQ la saison dernière. En 41 matchs, il a amassé 17 points et passé 139 minutes au cachot.



Il reste encore quelques dossiers à régler en vue de cette prochaine saison et le directeur général assure que les discussions vont bon train avec les joueurs qui n'ont toujours pas d'entente. Il reste encore plusieurs semaines avant le début du camp d'entraînement.