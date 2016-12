Des nouvelles ententes pour Boby Fugère et Vincent Richer

Boby Fugère et Vincent Richer ont signé des nouvelles ententes avec le Blizzard de Trois-Rivières en route vers une nouvelle saison dans la Ligue nord-américaine de hockey.

En trois saisons dans le circuit, Boby Fugère a passé 404 minutes au cachot. L'ailier droit de 26 ans et originaire de Shawinigan s'est entendu avec l'équipe pour les deux prochaines saisons.

Quant au défenseur Vincent Richer, il a signé une entente en vue de la prochaine saison. Âgé de 23 ans, le natif de Hawkesbury en Ontario a connu sa meilleure saison en carrière avec 35 points en 40 matchs, dont 10 buts. Il en sera à sa quatrième saison dans le circuit professionnel québécois.

"Nous sommes très heureux de ces signatures et on continue de travailler fort pour s'entendre avec d'autres joueurs, d'indiquer le directeur général Sylvain Robert. Des offres sont sur la table avec Benjamin Lecomte, Pierre-Olivier Beaulieu, Marc-André Huot et Carl Gélinas. Nous aurons d'autres nouvelles à annoncer bientôt."

En terminant, le Blizzard annonce que l'as photographe Terry Charland, de Flageol Photo, ne sera pas de retour en vue de la prochaine saison.

"Au fil des ans, Terry a marqué l'histoire de notre organisation avec ses photos toujours spectaculaires. Nous tenons à le remercier pour ses services et nous sommes en train de voir pour trouver un remplaçant qui sera aussi dévoué et impliqué", de conclure monsieur Robert.

Monsieur Charland est impliqué dans d'autres projets qui font qu'il ne pourra pas être de retour la saison prochaine.

Sur une note bien personnelle, l'auteur de ses lignes tient à souligner la grande collaboration de Terry Charland avec qui nous avons développé une belle complicité similaire à celle de Vincent Levesque Rousseau avec la défunte organisation de Sherbrooke. Merci énormément, Terry, pour toutes ces années!!!