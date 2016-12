Des ententes avec plusieurs joueurs incluant Mathieu Guertin

Le Blizzard de Trois-Rivières s'est entendu avec six joueurs en vue de la prochaine saison et poursuit ses pourparlers avec les autres joueurs.

Parmi ce premier groupe de joueurs, notons la présence de Mathieu Guertin, un des favoris de la foule au Colisée. L'ailier gauche âgé de 24 ans a obtenu 29 points en 33 matchs, dont 11 buts. Il a également passé 129 minutes au cachot.

Les gardiens Louis Ménard et Marc-Antoine Gélinas ont aussi signé des ententes en vue de la prochaine saison. Ménard était le gardien étoile du défunt Saint-François de Sherbrooke et du Wild de Windsor avant la vente de l'équipe et le transfert à Cornwall. Pour ce qui est de Gélinas, le cerbère âgé de 27 ans a disputé six rencontres et conservé une moyenne de buts alloués de 4.60 la saison dernière.

Le défenseur Olivier Hotte s'est aussi entendu avec l'équipe. Âgé de 25 ans, Hotte a obtenu 9 points en 31 matchs la saison dernière.

Le joueur de centre âgé de 28 ans Tommy Castonguay sera de retour la saison prochaine. Acquis la saison dernière des 3-L de Rivière-du-Loup, il a obtenu 11 points en 19 matchs, dont 4 buts.

Enfin, le choix de deuxième ronde au dernier repêchage de la Ligue nord-américaine de hockey, Vincent Marcoux, a signé une entente en vue de la prochaine saison. L'ailier gauche âgé de 23 ans a porté les couleurs des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières au cours des trois dernières saisons.

"Nous sommes bien heureux d'avoir déjà pu s'entendre avec ces joueurs et nous travaillons fort pour que d'autres noms soient confirmés sous peu. Nous avons fait des offres à Marc-André Huot et Vincent Richer, entre autres", de commenter le directeur général, Sylvain Robert.

En terminant, le Blizzard est à la recherche d'une personne pour opérer la caméra lors des matchs locaux de l'équipe ainsi que d'un opérateur vidéo afin de découper les matchs autant à la maison que sur la route. Dans ce dernier cas, la personne doit connaître les logiciels utilisés. Les personnes intéressées peuvent contacter Sylvain Robert à l'adresse de courriel suivante : info@blizzardtr.ca.