Jonathan Lessard nouvel entraineur chef du Blizzard

Les dirigeants du Blizzard de Trois-Rivières, de la Ligue nord-américaine de hockey, sont fiers d'annoncer l'embauche de Jonathan Lessard au poste d'entraîneur-chef de la formation en vue de la saison 2016-2017

Natif de Québec, celui qui dirigera notre formation est un ancien défenseur de l'organisation qui a joué pour le Caron et Guay de l'époque entre 2006 et 2011. Il a joué son hockey universitaire avec les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Les amateurs de hockey de la région ont aussi connu Jonathan Lessard l'entraîneur. Il a dirigé le Bellemare de Louiseville dans la Ligue de hockey senior 'A' de la Mauricie et était un des adjoints de l'entraîneur avec les Voltigeurs de Drummondville dans la LHJMQ la saison dernière. Pour en revenir avec le Bellemare, Jonathan Lessard a mené cette formation à plusieurs championnat des séries éliminatoires.

"Nous sommes extrêmement fiers d'annoncer officiellement l'embauche d'un ex-joueur de l'équipe à titre d'entraîneur-chef, de commenter le directeur général Sylvain Robert. Son expérience gagnante avec le Bellemare de Louiseville et celle acquise dans la LHJMQ nous servira beaucoup. Les arguments amenés par ce dernier lors de nos rencontres font en sorte que nous avons extrêmement confiance en notre choix."

Et comment Jonathan Lessard voit son arrivée avec le Blizzard? "C'est un nouveau défi! Je prends le tout comme un privilège de revenir dans cette organisation et de diriger cette équipe, dit-il d'entrée de jeu. Les gens qui m'ont vu aller au fil des ans savent que je suis un entraîneur intense, passionné et bien préparé. Et vous allez m'entendre parler!"

"Je sais que j'ai une bonne équipe entre les mains. Je ne suis pas là pour tout chambouler, mais il est clair que je veux une équipe intense et qui va jouer pendant 60 minutes. C'est en jouant avec de l'intensité qu'on va ramener du monde au Colisée", de conclure le nouveau pilote du Blizzard.

L'organisation du Blizzard tient à souhaiter la bienvenue à son nouvel entraîneur-chef, Jonathan Lessard, et nous prenons le temps de remercier toutes les autres personnes rencontrées depuis quelques jours pour occuper cet important poste.

En terminant, le Blizzard s'adjoint les services de l'Académie de hockey Denis Francoeur à titre de consultant pour le secteur hockey. Il faut préciser que celui-ci a une entente d'exclusivité avec le CMI qui ne permet pas d'offrir ses services à d'autres organisations, mais que c'est bien l'académie de monsieur Francoeur qui a été approchée et embauchée.