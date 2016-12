Tommy Veilleux est le premier choix du Blizzard au repêchage

Tommy Veilleux a été le premier choix du Blizzard de Trois-Rivières à la séance de repêchage 2016 de la Ligue nord-américaine de hockey qui s'est déroulé samedi à Sorel-Tracy.

Âgé de 21 ans et originaire de Lévis, ce jeune ailier gauche a évolué à Victoriaville et Gatineau dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et à Terrebonne dans la LHJAAAQ au cours de la dernière saison. Il a été un choix de sixième ronde des Predators de Nashville de la LNH en 2013. Il s'agit d'un joueur avec un bon gabarit avec ses six pieds et plus de 200 livres.

Vincent Marcoux, des Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières, a été le deuxième choix de l'équipe. Natif d'Arthabaska, il a disputé ses trois dernières saisons avec les Pats. Cet ailier gauche a joué son hockey junior à Victoriaville dans la LHJMQ et à Princeville dans la LHJAAAQ. C'est un autre joueur de six pieds et près de 185 livres.

Le troisième choix du Blizzard s'est arrêté sur Louis Bélisle, un joueur qui peut évoluer autant à l'attaque qu'en défensive. Originaire de L'Ancienne-Lorette, il a évolué pendant quatre saisons au Middlebury College dans la NCAA. Au cours de la dernière saison, il a évolué pour trois formations de la ECHL. Il est âgé de 25 ans.

Le Montréalais Luca Ciampini a vu son nom être prononcé par le Blizzard. Âgé de 22 ans, celui qui a joué son hockey junior avec les Mooseheads de Halifax et le Drakkar de Baie-Comeau dans la LHJMQ évoluait avec les Stingers de l'Université Concordia la saison dernière. Il a connu des saisons de 71 et 77 points avec ces deux formations pendant ses années junior.

Un autre montréalais, Stefano Giliati, a été sélectionné par la formation trifluvienne. Âgé de 28 ans, cet ailier a joué son hockey junior à Shawinigan et Lewiston. Au fil des ans, il a évolué dans la AHL à Toronto ainsi que pour plusieurs formations européennes et même dans la KHL la saison dernière.

Les amateurs de jeu robuste seront heureux d'apprendre la sélection d'Andrew Antsanen. Il a passé 602 minutes au cachot en trois saisons avec la défunte formation de Kahnawake dans la LHJAAAQ. De plus, il est un adepte des combats ultimes.

Yann Sauvé a été repêché par le Blizzard. Le Montréalais de 26 ans a joué son hockey junior à Saint John au Nouveau-Brunswick dans la LHJMQ et a été un choix de deuxième ronde en 2008 par les Canucks de Vancouver où il a disputé quelques matchs. Il a évolué pour quelques formations de la AHL et la ECHL. Il a un bon physique avec ses 6'3'' et 212 livres.

Jérémy Barriault de Longueuil a été le choix suivant du Blizzard. Ce défenseur de 6'1'' et plus de 200 livres a disputé ses trois dernières saisons avec les Stingers de l'Université Concordia au hockey universitaire. Il a joué à Chicoutimi et Rouyn-Noranda dans la LHJMQ et à Longueuil dans la LHJAAAQ.

Le dernier joueur sélectionné par les Trifluviens a été Samuel Hodhod. Le Montréalais âgé de 22 ans a joué son hockey junior à Shawinigan, Blainville - Boisbriand et Chicoutimi. Ce joueur de centre a aussi évolué pour les Redmen de McGill.

Pour le directeur général, Sylvain Robert, et son équipe composée de Denis Dumont ainsi que Wayne Veary, il s'agit d'un repêchage où on peut être fier des sélections de l'équipe. "Nous avions le mandat de renouveler l'équipe en vue de la prochaine saison afin d'y ajouter des joueurs intenses. On peut dire mission accomplie avec les ajouts de Tommy Veilleux, Luca Ciampini et le redoutable Andrew Antsanen", d'expliquer monsieur Robert.

"Ces trois joueurs vont faire leur entrée la saison prochaine tout comme Vincent Marcoux qui est un rapide patineur. Les chances sont bonnes aussi de voit Samuel Hodhod, Louis Bélisle et Jérémy Barriault cette saison. Stefano Giliati est un projet pour 2017 tout comme l'excellent défenseur Yann Sauvé", d'ajouter celui-ci.

Maintenant, il reste le dossier de l'embauche du nouvel entraîneur du Blizzard. "Nous devrions être en mesure d'annoncer notre nouvel entraîneur dans les prochains jours. Il reste des détails à finaliser avant d'annoncer quoi que ce soit, mais nous aurons des bonnes nouvelles à dévoiler très bientôt", de conclure Sylvain Robert.

Qui sait ce que le Blizzard aura à annoncer dans les prochains jours... il faudra rester à l'affût!