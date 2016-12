Dossier du nouvel entraîneur : des rencontres intéressantes

Quelques jours après l'assemblée générale annuelle de la Ligue nord-américaine de hockey, le Blizzard de Trois-Rivières tenait à prendre quelques instants pour informer les membres des médias ainsi que nos partisans sur un dossier qui alimente les discussions, le choix d'un nouvel entraîneur en vue de la prochaine saison.

Le directeur général de la formation, Sylvain Robert, ainsi que son comité hockey poursuivent les démarches dans le but d'embaucher le nouveau pilote d'ici les prochaines semaines.

"Nous avons rencontré plusieurs candidats à venir jusqu'à maintenant et nous allons en rencontrer d'autres qui ont manifesté de l'intérêt pour le poste, d'expliquer monsieur Robert. Les candidatures sont excellentes et il est clair que nous allons rencontrer pour une deuxième fois plusieurs personnes. Le processus peut paraître long, mais nécessaire pour amener la meilleure personne disponible pour diriger notre équipe."

Les amateurs se posaient des questions à savoir si l'entraîneur sera embauché avant le repêchage qui aura lieu le samedi 18 juin à Sorel-Tracy. "Si c'est possible, oui. Sinon, notre comité hockey est en place et nous savons ce que nous voulons en vue de ce repêchage", de conclure l'homme de hockey.

Parlant du comité, suite au départ du recruteur Mike Vincent, le Blizzard est très heureux d'annoncer le retour de Wayne Veary dans la LNAH. Il occupera le poste de directeur du recrutement.

L'auteur de ces lignes a très bien connu Wayne Veary qui a été un des responsables du succès du Saint-François de Sherbrooke alors qu'il a travaillé avec les directeurs généraux Daniel Bissonnette et Jean-François Grégoire. Il a accompli le même travail avec le Wild de Windsor avant que la formation soit vendue et transférée en Ontario.

"Wayne a des contacts partout dans le milieu du hockey et il a réussi à amener un paquet de bons joueurs à Sherbrooke et Windsor. Il va se promener un peu partout au cours de la saison afin de voir des bons espoirs à l'oeuvre. C'est une très bonne acquisition pour nous et, pour ma part, je suis très content de travailler à nouveau avec lui", d'affirer le directeur général adjoint, Denis Dumont, qui a connu le nouveau venu à Sherbrooke et principalement Windsor.

Le Blizzard souhaite la bienvenue à Wayne Veary et lui souhaite de passer de bons moments au sein de notre organisation.

EN BREF - EN BREF - EN BREF

Le groupe des fans du Blizzard rappelle qu'il y aura une vente de garage au profit de l'équipe ce samedi 11 juin au Colisée de Trois-Rivières. Il est toujours le temps de réserver vos tables au coût de vingt dollars (20$) auprès de...

Claire Lefebvre : 819-696-0305

Chantale Béland : 819-266-2277

Il est toujours possible de se procurer des billets de saison même si la promotion initiale est maintenant terminée. La procédure est la même... écrivez à info@blizzardtr.ca et un membre autorisé de l'organisation prendra contact avec vous.

Pour les entreprises qui veulent s'afficher au Colisée tout en appuyant l'équipe, il faut procéder de la même façon en écrivant à l'adresse de courriel indiquée ci-haut.