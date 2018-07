Soins vétérinaires pour les maladies infectieuses

Si votre chien ou votre chat a attrapé une maladie infectieuse, il faut le faire soigner par un professionnel le plus rapidement possible afin d’éviter les risques de complications.

Il en existe une panoplie, certaines s’attaquant plus aux chiens qu’aux chats, mais elles possèdent toutes un point en commun : elles nécessitent des soins vétérinaires dans un hôpital vétérinaire. Voici une liste des maladies courantes nécessitant l’intervention de soins vétérinaires chez le chat et le chien.

Chez le chat :

La leucose féline : considérée comme le SIDA du chat, cette maladie, qui se contracte de nez à nez entre chats, est très grave, car elle peut se solder par un cancer du sang ou de l’anémie. Elle affecte environ 1 chat sur 10.

: à l'instar de celle affectant les humains, cette maladie peut entrainer la mort de votre chat. Elle cause de la fièvre, de l'accumulation d'eau dans les poumons et des diarrhées, pour ne nommer que ces problèmes. Si votre chat en est atteint, vous devez l'amener rapidement chez un vétérinaire pour le soigner, car il n'y a pas de vaccin pour la prévenir.

Chez le chien :

La toux de chenil : aussi appelée coqueluche, cette maladie contagieuse se transmet de nez à nez entre chiens et provoque des symptômes s’apparentant à ceux de la grippe chez l’humain : violente toux, éternuements, écoulements nasaux, etc. Bien que n’entrainant pas la mort de l’animal, la maladie peut durer plusieurs semaine et entrainer de multiples désagréments pour toutou… et pour vous!

cette maladie contagieuse affectant surtout les jeunes chiots peut causer la mort de votre animal. Se contactant par voie orale entre chiens, elle se caractérise par une forte diarrhée, de la fièvre ainsi que des vomissements et affecte certaines races de chiens plus que d'autres.

Ce ne sont là que quelques exemples de maladies les plus courantes affectant les chiens et les chats. Pour obtenir une liste complète, consultez un vétérinaire.

Agir en prévention avec la vermifugation et vaccination

Afin de prévenir le risque de maladies chez le chat et le chien, il existe certaines mesures que vous pouvez prendre. En outre, la vermifugation leur permet de les protéger contre les parasites digestifs tels que les vers. Ces derniers peuvent non seulement entrainer leur mort rapidement, mais ils peuvent également affecter votre santé et celle de vos proches. Pour connaître la fréquence idéale à laquelle votre boule de poils devrait être vermifugée, n’hésitez pas à solliciter l’avis d’un vétérinaire.

La vaccination permet également de prévenir l’apparition de certaines maladies infectieuses, telles que la maladie de Carré, la rage et l’hépatite de Rubarth chez le chien ainsi que la leucose féline et la leucopénie infectieuse chez le chat.

En cas de doute à savoir si votre animal de compagnie a attrapé une maladie infectieuse, prenez conseil auprès de votre vétérinaire. Celui-ci sera en mesure d’effectuer des examens et de vous conseiller la solution appropriée pour traiter votre compagnon.