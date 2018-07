Huit citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Le conseil a procédé à la remise de huit certificats pour des « Mentions du maire » lors de la séance publique d’hier soir. Le maire Michel Angers a fait la lecture de ces mentions destinées à des citoyens qui, par leurs actions, ont contribué au rayonnement de la Ville de Shawinigan. Puis, des conseillers ont remis les certificats à chacune des personnes honorées.

Voici les textes de présentation des Mentions du maire de la séance publique du mardi 10 juillet 2018.

Monsieur Denis Ricard

Je désire féliciter monsieur Denis Ricard, Shawiniganais d’origine, pour sa nomination au poste de président et chef de la direction de iA Groupe financier. Aussi connue sous le nom de l’Industrielle Alliance, cette société administre et gère plus de 130 milliards de dollars, elle compte plus de 4 millions de clients et elle embauche plus de 5500 employés. Monsieur Ricard a été choisi pour sa capacité de jumeler à la fois les rétroactions et les nouvelles idées pour arriver à des décisions éclairées. Il est un bâtisseur d'équipe chevronné, passionné par de nouveaux défis et dédié aux objectifs à long terme. Il possède une très grande connaissance de l'entreprise, de l'industrie financière et des nouvelles tendances. Actuaire de formation, Denis Ricard a occupé des postes de responsabilité croissante au cours des 33 dernières années dans cette organisation.

Mademoiselle Sarah Lee Flageolle

Félicitation à Sarah Lee Flageolle qui fait partie d’un groupe sélectif de 13 jeunes Canadiens dont le projet communautaire vient d'être sélectionné par le Youth ambassadors program with Canada. Âgée de 16 ans, elle désire dynamiser la clinique pédiatrique du Centre hospitalier du Centre- de-la-Mauricie. En compagnie d’autres jeunes canadiens, elle va participer cet été à une mission de trois semaines aux États-Unis afin de développer son projet. Elle recevra une formation de journalistes et de professeurs universitaires sur le budget, l'inclusion sociale, le leadership et les relations avec les médias. Sarah Lee a été sélectionnée pour sa maturité, son énergie et son attitude. Et on a aussi tenu compte de ses résultats scolaires, de son leadership et de son aptitude à implanter des projets dans son école et dans la communauté.

Monsieur Éric Milette

Félicitations à monsieur Éric Milette pour sa nomination au poste de directeur général du Collège Shawinigan. Détenteur d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, M. Milette possède également un baccalauréat en enseignement des mathématiques et des sciences pures au secondaire. Il était le directeur des études du Collège et il cumule près de vingt ans d'expérience dans le milieu de l'éducation, dont onze à titre de gestionnaire. Monsieur Milette a été choisi pour son excellente connaissance du Collège, sa capacité d'analyse juste et précise des enjeux ainsi que son leadership participatif et inspirant.

Messieurs Philippe Moreau et Vincent Francoeur-Nobert

Félicitations à Philippe Moreau et Vincent Francoeur-Nobert, de Fortem Performance, qui ont mérité le premier prix de la catégorie Exploitation, transformation, production lors de la finale provinciale du Gala Osentreprendre. Ces deux entrepreneurs de Shawinigan ont conçu, en fondant cette entreprise, un fauteuil roulant adapté pour la musculation et qui facilite l'accès à l'entraînement et l'intégration sociale des personnes à mobilité réduite.

Messieurs Éric Gilbert, Stéphane Boucher et Bruno Mongrain

Félicitations également à Éric Gilbert, Stéphane Boucher et Bruno Mongrain, Cimentier 2BG inc., une entreprise spécialisée dans les travaux de coffrages, coulage et finition du béton. Ils ont remporté le prix Coup de cœur dans la catégorie Service aux entreprises lors de la finale régionale du Gala Osentreprendre. Ce prix leur a donné la possibilité de représenter Shawinigan et la Mauricie à la finale provinciale de ce concours.