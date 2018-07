4 stratégies de développement d’entreprise pour booster votre chiffre d’affaires

Qui n’a pas envie d’une entreprise prospère capable de générer un plus gros salaire à ses dirigeants ? Pour y parvenir, un certain nombre de stratégies peuvent être mises en œuvre, même conjointement.

Une stratégie commerciale ambitieuse

Fixez-vous un nombre de clients à acquérir sur un nouveau marché, pourquoi pas à l’export. Plusieurs programmes d’aides financières existent pour votre étude de marché, l’élaboration de votre plan d’affaires, le développement d’outils promotionnels ou même le recrutement d’un spécialiste à l’export. Entreprises Québec en ligne est une mine d’informations. Vous pouvez également demander conseil à un cabinet comptable à Montréal. Il vous aidera à mettre en œuvre toute la partie financière. Vous pourrez vous consacrer au reste.

Une stratégie de communication grand public

Pour acquérir de la notoriété, il faut faire connaître votre marque. Soyez présent dans les médias numériques, mais aussi les médias plus classiques tels que la radio et la presse papier locale. Pour cela, organisez des évènements à l’occasion de la sortie d’un nouveau produit, participez à des salons, inaugurez vos locaux, sans oublier de convoquer la presse à chaque fois et d’en parler sur les réseaux sociaux.

Une stratégie de formation efficace

Pour réussir en prospection et développer votre force commerciale, il faut professionnaliser vos équipes de ventes. En investissant dans la formation, les commerciaux seront capables de s’adapter à toutes les situations. Ils seront performants techniquement, maîtriseront un discours incisif, structuré, avec des phrases d’accroche percutantes. Ils développeront également ce qui leur fait le plus souvent défaut : la capacité d’écouter les besoins de la clientèle. Or, c’est tout de même par-là que tout commence.

Une bonne stratégie marketing

Facilitez le travail de vos équipes commerciales grâce à une bonne visibilité sur votre marché :

Cherchez à améliorer votre référencement naturel pour apparaître dans les premiers résultats d’une requête dans un moteur de recherche.

Faites parler de l’entreprise dans la presse numérique, toutes les occasions seront autant de prétextes.

Soyez présents sur les réseaux sociaux et actifs.

Animez un blogue d’entreprise où vous prodiguerez des conseils autour de vos produits ou de votre activité.

Affinez votre ciblage pour obtenir un taux de conversion supérieur. Ne négligez pas les offres promotionnelles, elles doivent être régulières. Personnalisez-les pour fidéliser vos clients déjà acquis.

Organisez des mailings.

Toute entreprise de développement repose sur des objectifs mesurables.