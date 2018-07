5 destinations pour une lune de miel inoubliable

La lune de miel est l’occasion parfaite pour faire de votre rêve une réalité. Avec l’élu(e) de votre cœur, partez à la découverte du lieu que vous avez toujours voulu visiter ! Pour tout organiser, il est possible de s’adresser à une agence de voyages pour lune de miel. Et si vous manquez d’inspiration pour choisir votre destination, en voici 5 pour une lune de miel inoubliable :

1.Bali

Bali est une destination très prisée par les tourtereaux. Cette île indonésienne de moins de 6000 kilomètres carrés offre un cadre à couper le souffle. L’océan bleu à perte de vue, les plages de rêve, les cocktails, etc. Sans compter les magnifiques paysages de l’île, la ravissante architecture et les habitants accueillants. Pour une lune de miel inoubliable, pensez à Bali !

2.La Polynésie française

Cet endroit paradisiaque vous offrira de purs instants de bonheur. Composée de 5 archipels, la Polynésie française est au cœur de l’Océan Pacifique Sud. Son eau translucide, son sable blanc et fin, ainsi que sa végétation abondante sont les ingrédients indispensables d’une merveilleuse lune de miel.

Autre avantage : la population locale parle français. Si vous êtes peu à l’aise en langues, la Polynésie française est une option particulièrement intéressante !

3.L’Afrique du Sud

Vous préférez l’aventure et la nature ? Rendez-vous en Afrique du Sud pour votre lune de miel ! Au programme : les incontournables safaris qui vous permettront de découvrir les animaux de la savane dans leur habitat naturel. En complément, profitez de la « Whale Coast » pour observer les baleines et passez quelques jours de détente aux Seychelles ou sur l’Île Maurice.

4.La Thaïlande

Tout aussi dépaysante, la Thaïlande est une autre destination de choix pour une lune de miel mémorable. Cette terre riche et variée vous apportera votre lot de découvertes éblouissantes : nature verdoyante, temples ancestraux, plages paradisiaques, villes hyperactives, etc. Laissez-vous tenter par les multiples charmes de la Thaïlande !

5.Venise

Enfin, vous pouvez aussi vous envoler pour l’Italie, direction la ville romantique par excellence : Venise. Vous y ferez des promenades en amoureux sur les gondoles, dégusterez les mets et vins les plus délicieux, découvrirez la culture vénitienne, etc. Bref, vous savourerez le vrai charme à l’italienne !

Que vous soyez plutôt nature romantique, ville chic ou aventure de rêve, faites-vous plaisir et rendez votre lune de miel inoubliable !