Peau agressée : comment la réparer durablement ?

Les problèmes de peau sèche, voire carrément agressée, sont fréquents. Les causes possibles sont aussi nombreuses que variées : froid, déshydratation, carences, dérèglements hormonaux, mauvaise réaction à des substances, effets secondaires d’un traitement, etc. Si votre peau est agressée, voici comment la réparer durablement.

Éliminez la ou les cause(s)

Dans l’idéal, la première chose à faire est de supprimer la ou les origine(s) de l’agression. En effet, si votre peau est abîmée, ce n’est pas par hasard. Vous devez donc identifier la cause (plusieurs peuvent même se combiner) pour pouvoir traiter correctement le problème. Et bien sûr, le mieux reste de totalement éliminer les agressions si cela est possible.

Évitez les températures extrêmes

Ensuite, sachez que le froid comme le chaud peuvent être particulièrement agressifs pour votre peau. D’une part, lorsque vous lavez votre peau agressée, veillez à utiliser de l’eau tiède : l’eau trop froide ou trop chaude va aggraver l’état de votre épiderme.

D’autre part, évitez d’exposer votre peau abîmée au soleil ou à une température trop froide (en hiver notamment). Dans les deux situations, veillez à bien la couvrir pour la protéger.

Lavez en douceur

Au moment de votre toilette, soyez également très précautionneux pour soulager votre peau. En plus d’utiliser de l’eau tiède, préférez un produit nettoyant doux et de préférence naturel. Pour réparer durablement, optez pour un soin surgras et hypoallergénique.

Et globalement, ne lavez pas une peau abîmée trop fréquemment. En effet, en la débarrassant de tout son sébum, vous la privez de sa protection naturelle. Ce qui accroît les risques d’agressions !

Hydratez en profondeur

Enfin, si vous voulez réparer durablement votre peau agressée, il faut aussi l’hydrater en profondeur. Cela commence par une bonne hydratation de votre organisme ; ce qui signifie que vous devez boire suffisamment d’eau chaque jour.

En complément, appliquez des soins adaptés à votre peau, pour la réhydrater convenablement. Par exemple, les vertus apaisantes de l’eau cellulaire Esthederm sont idéales pour les peaux sensibles et abîmées.

Par ailleurs, utilisez en priorité des produits naturels et doux, adaptés à la zone du corps concernée. Typiquement, le visage a besoin de soins plus délicats, fins et pénétrants. Les pieds nécessitent quant à eux des crèmes plus épaisses et nourrissantes.

Pour réparer durablement votre peau agressée, vous devez donc adopter de bonnes habitudes au quotidien, afin de compléter un éventuel « traitement de choc ».