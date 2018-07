Jeannie Marchand remporte un voyage pour deux personnes en Espagne

Le 18 juin dernier, la Ville de Shawinigan et les stations RadioÉnergie et Rouge de Bell Média ont présenté le concours : Présentez-nous votre incontournable à Shawinigan. Le 6 juillet, le maire de Shawinigan, Michel Angers, et l’animateur Frédéric Beaulieu, ont surpris madame Jeannie Marchand, citoyenne de Shawinigan, en lui annonçant qu’elle était la grande gagnante du voyage pour deux personnes en Espagne, gracieuseté de Bell Média.

« Dans son choix d’incontournable, madame Marchand a vraiment rejoint beaucoup d’autres participants en faisant ressortir un des plus beaux sites du Québec, selon moi, le parc de la Mauricie », indique le maire Michel Angers. « Pour ma part, je ne me tanne pas de la vue imprenable qu’on a de la Ville lorsqu’on est en haut de la tour de la Cité de l’Énergie ! Shawinigan est vraiment une ville à découvrir et à redécouvrir en toute saison ! »

Plusieurs autres incontournables de Shawinigan sont ressortis dans le cadre du concours, notamment : la Cité de l’Énergie, les nombreux restaurants, le Centre des arts, le parc de l’Ile-Melville et ses nombreuses activités, la rivière Saint-Maurice et, évidemment, la promenade du Saint-Maurice.

« Le concours des Incontournables de Shawinigan a très bien fonctionné », indique Marc Thibault, directeur général régional pour Bell Média « À la station de Rouge FM, 688 personnes différentes ont répondu et sur celle de Radio Énergie, ce sont 512 personnes qui ont participé au concours. Nous sommes très heureux d’avoir pu mettre en valeur la Ville de Shawinigan et ses nombreux attraits. »