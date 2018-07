La garderie canine 3R s’installe à Trois-Rivières

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que M. Steve Boisvert et Mme Sheena Lévesque ont officiellement inaguré les locaux de la Garderie canine 3r. La plus grande garderie pour chiens en Mauricie se donne la mission de donner un service de haute qualité exactement comme une garderie pour enfants, au plus grand bonheur des propriétaires de canins.

Le local d’une superficie de 4 000 pieds carrés contient 27 enclos pour chiens. Chaque division est adaptée en fonction du caractère et de la condition de l’animal, créant ainsi un milieu de vie idéal. Une évaluation de chaque animal est réalisée par un intervenant en comportement canin. Les propriétaires peuvent faire garder leur chien pour une demi-journée, une journée complète ou plusieurs jours. Lors d’une visite à la garderie, le chien est supervisé par un animateur canin qui prévoit des activités et nourriture pour le groupe de chiens présent. Le client canin est donc stimulé, amusé et éduqué tout au long de la journée.

« Les vétérinaires développent une nouvelle philosophie qui prend en compte que l’animal a des émotions comme un enfant agé de 4 à 8 ans. C’est pourquoi nous souhaitons les traiter de la même façon, avec tout l’amour qu’on leur porte. Une salle de cinéma pour écouter des films collés avec l’animateur, une salle de jeux avec piscine à balle et jeux de motricité, un jardin canin extérieur et parc extérieur pour les moments de détente... Tout y est pour un séjour mémorable pour l’amour poilu! », souligne avec passion la directrice des opérations, Sheena Lévesque.

La garderie s’est même équipée de télévisions dans les couloirs des enclos pour rappeler la maison, sur lesquels passent en boucle près de 400 films de chiens!

Un projet d’envergure

Plus de 100 000 $ a été investi dans le projet jusqu’à maintenant. Le propriétaire de la garderie, Steve Boisvert, bénéficie également de la mesure Soutien au travailleur autonome pour le soutenir dans le démarrage de son entreprise.

La demande est tellement forte jusqu’à présent que la garderie accueille déjà des chiens alors qu’elle n’est pas encore officiellement ouverte.

Les gens intéressés à avoir recours à ce service peuvent réserver leur place au 819-944-3011, par Facebook ou par courriel à info@garderiecanine3r.ca.

Pour plus d’informations : garderiecanine3r.ca.