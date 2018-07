Et si un outil permettait aux manufacturiers de prédire les pannes et bris de machines automatiquement dans leurs usines? C’est maintenant chose possible avec l’arrivée de SIS-X, un outil révolutionnaire d’entretien prédictif développé par Andromedia Technologies, une entreprise du DigiHub Shawinigan.

SIS-X répond à un besoin précis des gestionnaires d’usine, soit celui de minimiser le temps d’entretien de leurs machines et de diminuer les risques de bris imprévus. Au lieu d’opérer la machine jusqu’à son point de rupture, il est désormais possible de prédire les problèmes et planifier l’entretien de façon automatique.

C’est Bertrand Gauvreau et Sylvie Rioux, les fondateurs d’Andromedia Technologies, qui sont derrière cette percée. « Les capteurs connectés au programme de surveillance de SIS-X permettent de surveiller et d’analyser automatiquement les performances et la condition de vos équipements (machines et systèmes). Grâce à la mesure continue de la température, de la vibration et de l’efficacité de la lubrification, SIS-X vous avertit s’il détecte une anomalie comparativement au comportement de référence de vos machines et vous permet ainsi d’intervenir avant que le bris ne survienne », résume M. Gauvreau.

Dans l’univers manufacturier, il n’y a pas de place aux imprévus et cet outil promet de changer la donne pour le mieux. SIS-X permet notamment un suivi en temps réel de la condition de l’équipement, un suivi graphique et numérique de l’historique des données, il dispose système d’alarme à trois niveaux, de même qu’un système intelligent de prédiction des bris. SIS-X fonctionne avec ou sans connexion internet pour assurer une meilleure fiabilité d’utilisation.

Tranquilité d'esprit



L’arrivée d’un pareil produit est un bouleversement positif pour les opérations des manufacturiers tel que M. Yves Lacroix, président et directeur général de FAB3R. L’outil SIS-X a été installé sur l’une de ses machines d’usinage il y a quelques mois et a déjà fait les preuves de son efficacité pour l’équipe d’entretien.

« SIS-X permet de donner l’intelligence à notre machine-outil, lui permettre d’être en contact avec notre département de maintenance; de la rendre vivante en quelque sorte. La machine peut maintenant nous communiquer ses problématiques à l’aide des données collectées et des algorithmes intégrés », illustre M. Lacroix.

Nouvellement propriétaire de l’outil, le gestionnaire indique avec enthousiasme que le potentiel de SIS-X est bien plus grand. À terme, M. Lacroix souhaite en faire profiter son parc d’équipements de façon plus étendue afin d’enrayer des problèmes qui se veulent souvent récurrents et qui ralentissent ses opérations.

Il est possible d’en savoir plus sur l’outil SIS-X en consultant le site web d’Andromedia Technologies à l’adresse suivante : http://www.andromediatech.com/sis-x-technologie/.