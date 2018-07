Mesures d’atténuation supplémentaire pour la période de canicule

La Ville de Nicolet informe la population de la mise en place de mesures d’atténuation pour la période de chaleur accablante jusqu’à vendredi.

Espaces fraîcheurs pour tous

La Ville de Nicolet propose deux espaces publics climatisés pour se rafraichir. La Bibliothèque H.-N.-Biron, située au 180, rue de Monseigneur-Panet, est ouverte selon l’horaire régulier, de 13 h 30 à 17 h le mercredi, de 13 h 30 à 20 h le jeudi et le vendredi. De plus, la salle Joseph-Ovide-Rousseau est disponible pour se rafraîchir, de 8 h 30 à 17 h le mercredi, de 8 h 30 à 20 h le jeudi et le vendredi.

Points de rafraichissement avec eau

Les jeux d’eau, situés dans le parc Thérèse-Boisvert-Allard sont disponibles en tous temps. Le parc à proximité propose un espace gazonné avec des aires de repos à l’ombre. La Ville de Nicolet rappelle que la plage du Camping Port Saint-François est accessible gratuitement, en tout temps.

Nouvelles mesures

Tarification spéciale et prolongation des heures d’ouverture de la piscine

La Ville de Nicolet prolonge les heures d’ouverture de la piscine du Centre sportif de l’ENPQ. Du mercredi 4 juillet jusqu’à vendredi 5 juillet inclusivement, la piscine sera ouverte dès 13 h 30 jusqu’à

20 h 15. De plus, pour ces mêmes dates, la tarification sera à 50 %, c’est-à-dire gratuit pour les enfants de 5 ans et moins, 1, 25 $ pour les enfants de 6 ans à 17 ans, 2 $ pour les 18 ans et plus. Le port du casque de bain demeure obligatoire pour tous. De l’équipement de flottaison est disponible gratuitement.

Précaution à prendre en situation de chaleur accablante

La chaleur accablante se caractérise par une température de 30 °C ou plus et un indice humidex (effet combiné de la température et du taux d’humidité) qui atteint ou dépasse 40. La définition de chaleur extrême varie selon les régions. En moyenne, la température doit se situer de 31 à 33 °C le jour et de 16 à 20 °C la nuit, pendant 3 journées consécutives.

« La Ville de Nicolet est soucieuse de la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes et analysera la situation en tenant compte de l’évolution des prochains jours afin d’adapter les mesures en place si nécessaire. Nous vous recommandons de suivre les conseils de Santé publique et d’adopter les mesures de précaution recommandées afin de prévenir les coups de chaleur. » mentionne la mairesse Geneviève Dubois.

Suivez les conseils de prévention

Pour diminuer les risques lors d’un épisode de chaleur accablante ou extrême, évitez les excès de chaleur qui mettent le corps à l’épreuve et peuvent avoir des répercussions sur la santé. Voici quelques recommandations :

Buvez beaucoup d'eau (six à huit verres d’eau par jour pour un adulte) ;

Portez des vêtements légers ;

Abritez-vous sous un parasol, à l'extérieur, ou portez un chapeau à large rebord et bien aéré ;

Utilisez un écran solaire pour vous protéger des rayons ultraviolets ;

Réduisez vos efforts physiques, particulièrement au milieu de la journée, quand il fait le plus chaud.

Évitez de consommer des boissons alcoolisées ;

Passez au moins deux heures par jour dans un endroit climatisé ou frais (bibliothèques, centres commerciaux, etc.) ;

Prenez au moins une douche ou un bain frais par jour ou rafraîchissez votre peau plusieurs fois par jour avec une serviette mouillée ;

Fermez les rideaux et les stores pour maintenir la fraîcheur dans votre maison ;

Ouvrez toutes les fenêtres le soir venu, s'il fait plus frais à l'extérieur ;

Servez-vous de la climatisation pour faire baisser la température plus rapidement dans votre demeure.

La présence de chaleur accablante peut représenter des risques pour la santé des personnes plus vulnérables tels que :