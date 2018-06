Le Dîner en Blanc fera briller pour la première fois la ville de Trois-Rivières

De phénomène mondial à rendez-vous « secret » le plus couru, Le Dîner en Blanc fera briller pour la première fois cet été la ville de Trois-Rivières, et ce, le jeudi 6 septembre. L’événement promet une soirée inoubliable remplie d’élégance, de beauté et de magie et aura lieu dans un espace public secret dont l’adresse ne sera révélée qu’à la dernière minute.

À travers le monde, déjà plus de 120 000 gourmets et passionnés de culture ont adopté ce très chic pique-nique. Cet événement unique en son genre est un savoureux mélange d’excursion surprise et de fête spontanée qui a une touche de je-ne-sais-quoi.

Le Dîner en Blanc n’était initialement qu’un événement organisé uniquement pour des amis et promu par le bouche-à- oreille. Puis, il est devenu un phénomène épicurien international célébré dans 80 villes dans 30 pays. Même si la technologie derrière Le Dîner en Blanc a évolué au fil des années, les principes le régissant sont demeurés les mêmes : les invités tout de blanc vêtus continuent de se rassembler dans un endroit secret dans l’unique but de partager un repas haut de gamme au cœur d’un des plus beaux endroits de leur ville, en compagnie de bons amis.

Afin de préserver la tradition ainsi que son caractère unique, les invités de Dîner en Blanc doivent respecter certaines règles principales :

• Pour participer à cette première édition, les gens doivent être invités par un des hôtes ou des partenaires de l’événement ou s’inscrire à la liste d’attente : troisrivieres.dinerenblanc.com/register.

• Une fois l’inscription confirmée, la présence de chaque invité est obligatoire, quelles que soient les prévisions météorologiques. L’événement aura lieu, qu’il fasse beau ou non.

• Code vestimentaire : tout en blanc et élégant. L’originalité est encouragée aussi longtemps que la tenue est chic et de bon goût.

• Décor de table : tout blanc!

• Afin de garder l’endroit de l’événement secret jusqu’au dernier moment, les invités se rencontrent à différents points de départ déterminés et sont escortés par un bénévole Dîner en Blanc.

• Les invités repartent avec leurs effets personnels, restes et déchets, et laissent le site aussi propre qu’à leur arrivée.

Ce que doivent apporter les invités

• Une table, deux chaises blanches et une nappe blanche.

• Un panier de pique-nique contenant un mets de qualité, de la vaisselle blanche, de la verrerie et de la coutellerie appropriée.

• L’option d’un repas préparé par un service de traiteur est disponible pour ceux qui le désirent. Lors de l’inscription, les invités peuvent réserver leur panier de pique-nique en ligne par l’intermédiaire du site Internet de Dîner en Blanc.

• Du vin et/ou du champagne. La bière et les spiritueux sont interdits.

Pour de plus amples renseignements sur les règles et règlements, visitez troisrivieres.dinerenblanc.com.

Le Dîner en Blanc de Trois-Rivières

Les organisateurs aimeraient pouvoir compter sur la participation d’un autre partenaire majeur, qui pourrait bénéficier, entre autres, d’une visibilité sans pareille. Ils sont aussi à la recherche d’un service traiteur qui saura proposer une différence gastronomique aux participants de la soirée.

À propos du Dîner en Blanc Fondé en 2012 avec son siège social à Montréal, Dîner en Blanc International est responsable du développement mondial de ce chic et secret pique-nique, aujourd’hui organisé dans près de 80 villes dans 30 pays.

Pour plus d’information, photos et vidéos des événements Le Dîner en Blanc à travers le monde, visitez dinerenblanc.com.