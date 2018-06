L’Association des handicapés adultes de la Mauricie obtient un soutien financier de 7 950 $ de la FFMSQ

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ) a le plaisir d’annoncer l’octroi d’un soutien financier de 7 950 $ à l’Association des handicapés adultes de la Mauricie, située à Trois-Rivières. Ce montant servira à l’organisation d’un camp de répit auquel participeront des personnes ayant un handicap physique ou intellectuel. Il s’agit du premier soutien financier accordé par la FFMSQ à cet organisme.

Plus précisément, grâce à l’appui financier de la FFMSQ, une quinzaine d’aidés pourront participer à ce camp de répit d’une durée de 3 jours pendant que leurs proches aidants profiteront d’un moment de repos. L'aide versée par la FFMSQ couvrira les frais de séjour des participants et des accompagnateurs ainsi que le salaire des accompagnateurs.

« Donner du répit à ceux et celles qui consacrent leur temps, leur amour et leur énergie à prendre soin d’un proche privé de son autonomie, voilà l’objectif que notre Fondation s’est donné. En permettant à des proches aidants de bénéficier d’un temps d’arrêt bien mérité pour se ressourcer, se distraire ou simplement se reposer, le camp de répit de l’Association des handicapés adultes de la Mauricie atteint parfaitement cet objectif et nous sommes heureux de nous y associer », a déclaré la présidente de la FFMSQ, Dre Diane Francœur.

« C'est avec un immense bonheur que nous avons appris l'octroi d'une aide financière de la Fondation de la FMSQ pour notre projet de camp de répit estival. Nous souhaitions depuis plusieurs années pouvoir offrir cette activité à nos familles, car nous savons à quel point il peut être exigeant de prendre soin d’un proche ayant des besoins particuliers. Nous sommes donc très heureux de voir enfin ce projet se concrétiser. Au nom des membres de notre conseil d'administration, de la direction ainsi que des familles, je tiens à remercier la Fondation de la FMSQ pour son aide qui permettra à nos proches aidants de se reposer et de refaire le plein d’énergie », a souligné Mme Mélanie Lethiecq, directrice générale de l’organisme.

Fondée en 1951, l’Association des handicapés adultes de la Mauricie a pour mission de promouvoir et de sauvegarder les droits des personnes handicapées par le biais d'activités diverses.

La FFMSQ invite les organismes offrant des services de répit à lui soumettre des projets et rappelle qu’elle procède à l’évaluation des demandes en continu. Pour plus de renseignements concernant les critères d’admissibilité, consultez le: fondation.fmsq.org.