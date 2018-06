Navettes STTR et service bonifié lors du FestiVoix - Du 28 juin au 8 juillet 2018

Depuis déjà neuf ans, la Société de Transport de Trois-Rivières (STTR) est le transporteur officiel du FestiVoix. La STTR offre aux festivaliers le service de navettes avec voies réservées à partir de 16 h 30 les soirs de spectacles, et ce, en partance des 3 centres commerciaux.

Cette année, il en coûtera un dollar (1 $) à chaque embarquement pour utiliser le service de navettes, soit un dollar à l’aller et un dollar au retour. Pour les circuits réguliers du transport en commun, ce sera un dollar à partir de 15 h 30 en semaine, sur présentation du Passeport ou du Bracelet journalier. Il est à noter également que le service d’autobus sera bonifié les dimanches 1er et 8 juillet, soit de 8 h 45 jusqu’à minuit 10.

Les navettes sont écologiques, elles diminuent la congestion routière au centre-ville tout en réduisant l’émission de gaz à effet de serre (GES).

En 2017, plus de 11 000 festivaliers ont utilisé le service de navettes de la STTR, c’est 2 000 personnes de plus qu’en 2016. Souhaitons que le beau temps puisse permettre à encore plus de festivaliers de profiter des navettes afin d’éviter les désagréments du stationnement.

Les navettes FestiVoix (soirs de spectacles, seulement, du 28 juin au 8 juillet) :

• En fonction de 16 h 30 à minuit (sauf les 2 et 3 juillet) ;

• Accès à un dollar 1 $ en monnaie exacte à chaque embarquement ;

• Gratuit avec l’interpasse mensuelle et/ou la Carte Cité avec titre mensuel ;

• Gratuit pour les enfants de 5 ans et moins ;

• À partir des 3 centres commerciaux :

- Les Rivières (face à l’entrée # 1, près de Réno dépôt)

- Les Galeries du Cap (entre Maxi et Bureau en gros)

- Le Carrefour Trois-Rivières-Ouest (entrée # 4 du cinéma Fleur de Lys)

Débarcadère / Embarcadère : Parc Champlain

Réseau autobus réguliers STTR- Durant le FestiVoix :

➢ Service bonifié les dimanches 1 et 8 juillet : de 8 h 45 à minuit 10

➢ Accès à 1 $ en monnaie exacte à partir de 15 h 30 (au lieu de 18 h) en semaine, pour les détenteurs de PASSEPORT ou du billet journalier

*Pour ceux qui possèdent une ACCRÉDITATION du Festivoix (bénévoles, artistes, équipe sécurité, etc.), ils ont accès gratuitement au réseau de la STTR, incluant les navettes, à partir de 8 h 45 sur présentation de leur accréditation.