La randonnée de Frank Chaumanet pour redonner à la communauté

Le 15 août prochain, Franck Chaumanet entamera une randonnée de 1548 km sur le chemin des crêtes du Pacifique dans l’Ouest américain jusqu’à la frontière du Canada. Il tient à relever ce défi personnel afin d’amasser 20 000 $ pour la Fondation de l’école alternative de la Tortue-des-Bois et la Fondation de l’école alternative de l’Énergie, tout en inspirant d’autres personnes, tels que les élèves de l’école, à se réaliser ou à se fixer des défis personnels. Il espère accomplir ce périple en six à sept semaines.

« Un tout nouveau défi qui me sortira de ma zone de confort, pour soutenir une cause qui me tient à cœur! Favoriser l’apprentissage de nos jeunes enfants à l’extérieur des murs », a mentionné Franck Chaumanet.

Habitant la municipalité de St-Mathieu-du-Parc depuis plus de 15 ans et étant l’un des fondateurs de la Microbrasserie Le trou du diable, située à Shawinigan, Franck désire aussi, par son défi, contribuer au développement de sa communauté. En effet, avec cette collecte de fonds, Franck souhaite pouvoir soutenir les projets Apprendre au cœur de la nature des deux écoles alternatives.

« Apprendre au cœur de la nature, c’est vouloir reconnecter les enfants avec la nature. C’est croire que les apprentissages sont signifiants à l’extérieur des murs d’une école, c’est croire aux bienfaits d’être à l’extérieur sur le développement global de l’enfant, c’est vouloir augmenter le potentiel de santé et de mieux-être de nos enfants », a expliqué Stéphane Robitaille, le directeur de l’école de la Tortue-des-Bois et de l’école de l’Énergie.

Les deux écoles ont des projets différents et adaptés à leur réalité géographique. L’école de la Tortue-des- Bois a pour sa part un projet d’acquisition de deux rabaskas ainsi que d’un abri moustiquaire portatif pour permettre l’enseignement à l’extérieur.

Le projet de l’école de l’Énergie vise plutôt la réalisation d’une cour de récréation unique au Québec. C’est un projet d’aménagement qui permettrait aux enfants de l’école de bénéficier de méthodes innovantes d’apprentissages en stimulant le développement du corps et de l’esprit.

Pour contribuer à cette levée de fonds, vous êtes invités à donner en ligne sur la plateforme de financement de La Philanthrope au www.laphilanthrope.com/randonner.

Chaque tranche de 10 $ correspond à un kilomètre de son aventure. L’objectif est donc de financer les 1548 km. Lorsque vous contribuez au financement de cette randonnée, cela vous donne la possibilité de remporter de nombreux prix de participation.

Enfin, au retour de Franck Chaumanet, une activité sera organisée afin de continuer d’amasser des dons pour le défi RanDONNER pour apprendre au cœur de la nature, et par le fait même, conclure ce beau projet.

Pour connaître les détails et suivre cette aventure consultez la page Facebook du défi.