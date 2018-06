Le Salon de jeux de Trois-Rivières installe une borne de recharge pour véhicules électriques

Le Salon de jeux de Trois-Rivières offre l’occasion aux citoyens de recharger leurs véhicules électriques gratuitement à l’aide d’une borne de recharge de niveau 2, installée en collaboration avec FLO, le plus vaste réseau de recharge de véhicules au Canada, dans le stationnement de l’établissement du boulevard des Forges.

Faits saillants

La présence de cette borne s’ajoute aux nombreuses initiatives mises en place pour réduire l’impact écologique du Salon de jeux de Trois-Rivières.



Cette nouvelle installation permet à l’établissement de répondre aux normes environnementales en bâtiment LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), en plus de contribuer au maintien de sa certification BOMABEST de catégorie Argent.



Accessible à partir du stationnement de la clientèle, la borne est disponible à toute heure du jour et permet la recharge de deux véhicules à la fois. Chaque heure de branchement procure au véhicule en charge 30 km d’autonomie.



La borne est compatible avec tous les types de véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Citation



« Avec l’installation de la borne du réseau FLO dans le stationnement du Salon de jeux, nous continuons de déployer des actions qui ont des retombées écologiques favorables pour la communauté. Elle témoigne de notre engagement écoresponsable et nous sommes fiers d’apporter un soutien aux citoyens qui souhaitent réduire leur empreinte écologique », indique Gino Lessard, directeur des salons de jeux de Trois-Rivières et de Québec. « En plus de souscrire aux normes du programme de certification immobilière responsable BOMABEST de catégorie Argent, cette initiative s’inscrit tout à fait dans le cadre de notre plan de commercialisation responsable.»

À propos des salons de jeux du Québec

Fondés en 2007, les salons de jeux de Québec et de Trois-Rivières sont gérés par la Société des établissements de jeux du Québec, filiale de Loto-Québec. Ils proposent un environnement de jeux électroniques divertissant, agréable et sécuritaire.