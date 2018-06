L’Observatoire du Cégep de Trois-Rivières : ouvert dès le 27 juin

La direction du Cégep de Trois-Rivières annonce que l’Observatoire ouvrira bientôt ses portes aux touristes pour la saison estivale. En effet du 27 juin au 19 aout prochain, l'Observatoire du cégep propose au public une visite guidée dans les étoiles, tous les soirs, de 20 h à 23 h 45, sauf les lundis.

La soirée débute à 20 h par une présentation multimédia. Les animateurs sont William Frost, diplômé en Sciences de la nature et présentement étudiant en Physique à l’Université McGill, et Pierre-Antoine Graham, étudiant en Sciences, lettres et arts. Ils vous transporteront dans le temps et l’espace en vous entretenant des galaxies et des multiples instruments nous donnant accès aux confins de l’Univers.

À 21 h 30, les animateurs vous initient à l'observation et l'interprétation du ciel sur la terrasse de l'Observatoire. Puis, de 22 h à 23 h 45, c'est une occasion unique d'utiliser le télescope de 40 cm de l'Observatoire du cégep, observatoire reconnu par l'Union astronomique internationale. Au programme : Saturne, Mars, Vénus, Jupiter et ses satellites, la Lune, des nébuleuses, des amas d'étoiles, des galaxies...

Plusieurs thèmes sont au programme cette année, dont la vie dans les systèmes solaires et les exoplanètes. Évidemment, l’apothéose se produira le 12 aout prochain avec le phénomène des Perséides. En cas de mauvais temps, l’Observatoire reste une destination de choix avec une présentation multimédia exclusive et pour une visite des installations.

Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver en composant le 819 295-3043.

L'Observatoire du Cégep de Trois-Rivières est situé au 300, rue Sainte-Marie à Champlain (Autoroute 40, sortie 220).

Il est ouvert du 27 juin au 19 aout, du mardi au dimanche inclusivement, de 20 h à 23 h 45. L'admission générale est de 10 $ pour les adultes, 7$ pour les personnes entre 7 et 17 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans.

Des informations et les indications routières sont également disponibles à l'adresse suivante : http://www.observatoire.qc.ca.