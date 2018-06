Comment aménager une chambre à coucher

Article commandité

La chambre à coucher est une pièce de prédilection pour une touche de renouveau dans sa demeure. Cet espace est un lieu de repos où il est essentiel se sentir confortable. De plus, il n’est pas difficile de trouver des idées simples et peu coûteuses pour réaménager sa chambre, comme de repeindre les murs de différentes teintes, changer l’emplacement du lit ou disposer de nouveaux ameublements.

L’aspect esthétique ne doit pas être le seul point à prendre en compte lors de l’aménagement d’une chambre à coucher. Le confort doit primer dans vos choix car la chambre est surtout un lieu de repos. Voici quelques conseils pour un aménagement réussi de votre chambre à coucher.

L’emplacement du lit

La fenêtre est l’ouverture qui laisse entrer la lumière dans la pièce et pour cette raison, il faut placer les meubles et la literie de manière à ne pas l’encombrer. Votre lit pourra être disposé sur le côté de la fenêtre ou en face de celle-ci pour profiter d’une belle vue dès son réveil. Le lit est la pièce maitresse de ce lieu à cause de son volume, son emplacement aura un impact certain sur l’ensemble des ameublements.

Saviez-vous que l’orientation du lit peut avoir un impact sur la qualité de votre sommeil? Il existe une subtile relation entre votre lit et les murs qui l’entourent, pour cette raison, nous vous conseillons de toujours placer la tête de lit contre un mur uniquement.

Veillez à laisser un espace de circulation suffisant pour pouvoir vous déplacer et dégagez les côtés du lit pour ne pas avoir un sentiment d’étroitesse. Dans le cas où votre chambre dispose de deux lits simples, gardez un minimum de 50 pouces entre les deux, pour être à l’aise dans vos déplacements.

Le choix de l’éclairage

Une chambre à coucher est un espace de relaxation, où l’éclairage doit être planifié pour un confort optimal. Privilégiez un éclairage d’ambiance tamisé qui vous détendra en plus de faciliter votre sommeil. Une bonne idée serait d’utiliser différents types d’éclairages en fonction de la lumière naturelle disponible. À titre d’exemple, vous pouvez installer un plafonnier pour les besoins courants ainsi qu’une lumière d’appoint que vous utiliserez pour la lecture.

Un aspect à prendre en compte lors de l’achat de vos luminaires, c’est la hauteur et la largeur de la pièce. Suspensions, lampes murales ou lampes de plancher, le choix est varié et vous trouverez facilement la combinaison d’éclairage qui vous convient. En outre, il est intéressant de savoir qu’une petite chambre paraîtra plus spacieuse avec un bon éclairage.

Il y a cependant des erreurs à éviter lors du réaménagement de l’éclairage d’une chambre à coucher, comme d’opter pour un éclairage éblouissant ou de sous éclairer l’espace. Les lampes de chevet doivent être disposées à hauteur raisonnable, c’est-à-dire, ni trop basse, ni trop haute. Si vous utilisez des abat-jours, il est impératif qu’ils soient adaptés à la chambre dans laquelle ils se trouvent et qu’ils n’encombrent pas l’espace dont vous disposez.

Aménagement des petits espaces

Même si l’aménagement d’une petite chambre à coucher peut être un véritable casse-tête, les sites internet de décoration intérieure regorgent de bonnes idées pour maximiser votre espace, tout en profitant de multiples rangements. Vous pouvez par exemple privilégier les tablettes au lieu d’utiliser des meubles afin de libérer le plancher. Par ailleurs, les longs rideaux et les grands miroirs sont de très bons éléments pour faire paraître la chambre plus grande. Agrémenté d’un éclairage design et chaleureux, un beau miroir peut facilement rehausser le cachet de votre petite chambre.

La dernière mode en matière de chambre à coucher, ce sont les lits mezzanine. Esthétique et pratique, la mezzanine libère l’espace inférieur pour un bureau, des poufs ou un sofa, grâce au lit qui est disposé en hauteur. Dans le même style créatif, nous retrouvons les lits estrade. Construire ce genre d’aménagement apporterait une nouvelle dimension à votre chambre à coucher. Ainsi, vous gagnerez un espace de rangement supplémentaire en dessous du lit et sur les côtés.

Sur cette note créative, il est bon de rappeler de ne jamais perdre de vue l’objectif premier d’une chambre à coucher qui est de favoriser un sommeil réparateur, même s’il est évident que cet espace doit également correspondre à vos goûts personnels.

