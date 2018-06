Imprimerie Gignac fait l’acquisition de l’Imprimerie Christ-Roi

Les copropriétaires de l’Imprimerie Gignac Offset Ltée, monsieur Yves Gignac et monsieur Stéphane Gignac ont annoncé cette semaine l’acquisition de l’Imprimerie Christ-Roi située à Shawinigan.

L’Imprimerie Christ-Roi, une entreprise familiale fondée en 1972, offre de nombreux services d’impressions tels : des cartes professionnelles en couleurs, des livrets de factures, des enveloppes, des accroche- portes, des étiquettes autocollantes des dépliants et bien d’autres.

La transaction, qui s’est effectuée au début juin, permet à M. Nicolas Lapointe, propriétaire de l’Imprimerie Christ- Roi, d’intégrer la grande famille d’Imprimerie Gignac Offset Ltée.

« Nous sommes présents dans le domaine de l’impression depuis plus de 60 ans et nous donnons un accès facile à toute la gamme des produits de l’imprimerie à nos clients, et ce, avec les meilleures ressources disponibles. Nous sommes très fiers que M. Lapointe ait accepté notre offre et qu’il se joigne à notre équipe. Son expérience ainsi que sa grande expertise dans le domaine de l’imprimerie sont des ajouts majeurs pour notre entreprise. L’acquisition de l’Imprimerie Christ-Roi s’intègre parfaitement dans notre mission qui est d’offrir des produits ainsi qu’un service avant et après-vente de très hautes qualités », soulignent messieurs Stéphane Gignac et Yves Gignac.

À noter que les ententes préalables et convenues avec l’Imprimerie Christ-Roi prévalent toujours et seront respectées par l’Imprimerie Gignac Offset Ltée.