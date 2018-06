La Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) informe les usagers qu’aucun service de transport régulier, d’accès-bus et de transport adapté ne sera offert les dimanches 24 juin et 1er juillet 2018 en raison des congés fériés de la fête nationale du Québec et de la fête du Canada.

Pour avoir toute l'information sur le transport en commun à Shawinigan, rendez-vous au www.shawinigan.ca.

La RTCS remercie les usagers pour leur habituelle collaboration.