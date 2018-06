Des pêcheurs en herbe à l’action

La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable (F3RDD) accueille aujourd’hui au parc Robert-Bourassa, trente jeunes filles et garçons pour une journée d'initiation à la pêche dans le cadre d’activités du programme Pêche en herbe. Initié par la Fondation de la faune du Québec (FFQ) pour favoriser la relève à la pêche, ce programme reçoit la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), et le soutien financier de son principal partenaire, Canadian Tire. L’activité peut également compter sur le soutien de la Ville de Trois-Rivières, et de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Soulignons que l'activité offerte par la F3RDD a été sélectionnée parmi les projets offrant le meilleur encadrement et les meilleures activités de formation auprès des jeunes adeptes de la pêche. Avec l'autorisation du MFFP, chaque jeune recevra un certificat Pêche en herbe qui lui tiendra lieu de permis de pêche aux espèces autres que le saumon atlantique jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. La FFQ remet également une brochure éducativeDes pêcheurs en herbe à l’action « Moi je pêche avec... Guliver! » et un ensemble de pêche pour débutant. Il est à noter que les citoyens sont invités à venir pêcher avec nous en après-midi en apportant leur équipement de pêche.



C'est ainsi que la FFQ compte rejoindre cette année plus de 17 500 nouveaux adeptes, notamment par l'entremise des organismes locaux qui prennent en charge la journée de Pêche en herbe, qui inclut une formation sur la pêche, la sécurité, la réglementation ainsi que sur l’habitat et la biologie du poisson, suivie d’une activité de pêche supervisée. Depuis sa création en 1997, le programme Pêche en herbe a permis d’initier plus de 289 500 jeunes.



« C'est grâce à la qualité des activités présentées aux jeunes et à l'engagement d'organismes

comme la F3RDD et la Ville de Trois-Rivières que nous pouvons chaque année atteindre nos

objectifs de recrutement de nouveaux adeptes de la pêche. Dans la même lignée, j'en profite pour convier les gens de la région à participer à la Fête de la pêche les 8, 9 et 10 juin. En effet, encore cette année, la réglementation de pêche en vigueur demeure modifiée pour permettre à tous et à toutes de pêcher sans permis lors de ces trois jours de festivités tenues aux quatre coins du Québec », conclu M. André Martin, président-directeur général de la FFQ.



À propos



La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en

valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de

chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses

entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au

Québec, créant un véritable mouvement faunique.