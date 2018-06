Millenia Spa Urbain au Delta Trois-Rivières par Marriott

Les propriétaires du Millenia Spa Urbain, Mme Melyssa Milette et M. Francis Bouchard, sont heureux d’annoncer qu’ils procèdent à un important investissement afin d’ouvrir en août prochain le Millenia Spa Urbain. Situé dans l’hôtel Delta au centre-ville de Trois-Rivières, ce spa chic s’adressera autant à la clientèle qui séjourne à l’hôtel qu’aux résidents de la région.



« Notre spa est spécialement conçu pour s'adapter à toutes les clientèles qui veulent passer du temps de qualité. En plein cœur du centre-ville, nous trouvions important d’offrir à la clientèle la détente dans un milieu urbain. Nous sommes très fébriles à l’idée de faire découvrir notre nouveau concept de spa urbain. Je pense qu’avec le développement du CECI, l’engouement sera fort », mentionne Melyssa Milette, copropriétaire du Millenia Spa Urbain.



Une gamme complète de services



Millenia Spa Urbain se différencie des autres centres en s’adaptant à la vie moderne et aux habitudes des milléniaux. Il sera entre autres possible de profiter d’une journée complète de détente et de manger sur place en peignoir en ayant réservé le tout par une application mobile.

En plus de l’accès au spa et à la piscine, le spa urbain offre une gamme complète de services : épilation au laser, maquillage, pédicure et manucure, soins du visage, exfoliation, massothérapie, douche à l’italienne ainsi que d’autres services personnalisés.

On y retrouve également une énorme banquette à pédicure, idéale pour les soirées de filles accompagnées d’un verre de bulles, et des salles de massage multitandem permettant d’être jusqu’à quatre personnes à la fois.

Bien plus qu’un spa, Millenia Spa Urbain offre aussi un salon de coiffure utilisant les produits professionnels Kevin Murphy. Il est possible de réserver les rendez-vous pour des soins express via une application mobile ou encore sur le site internet : www.milleniaspa.ca.

Le stationnement sera gratuit pour tous.



À propos de Millenia Spa Urbain



Millenia Spa Urbain est un centre situé dans l’hôtel Delta par Marriott de Trois-Rivières. Accessible et adapté à tous les styles de vie, le spa offrira des soins performants avec une conscience écologique. Millenia Spa Urbain est un centre vert qui a comme partenaire Green Circle.

Avec l’ouverture, ce sera près de 30 nouveaux emplois qui seront créés. Il est possible d’envoyer son CV à l’adresse suivante : melyssa.bouchard@milleniaspa.ca.