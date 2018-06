Inauguration d’un Frigo Free Go Trois-Rivières dans le secteur Cap

Le comité du Frigo Free Go Trois-Rivières, coordonné par la CDEC de Trois-Rivières, annonce avec fierté l’inauguration d’un deuxième frigo libre-service, situé sur le terrain de l’organisme Le Bon Citoyen, au 45, rue Fusey.



Ayant comme objectif premier de lutter contre le gaspillage alimentaire, ce projet se veut durable, basé sur une structure de partenariats et développé à coût zéro. Des partenaires de milieux différents s’investissent pour offrir leurs ressources matérielles et humaines, leur expertise et leur temps.

Les citoyens et les citoyennes sont invité(e)s dès aujourd’hui à déposer des fruits, des légumes et des produits de boulangerie dans le frigo libre-service. Les éco-partenaires, accrédités MAPAQ, peuvent quant à eux donner leurs surplus et leurs invendus de produits transformés et préparés (restaurants, fermes, boulangerie, traiteurs, cafés, etc.).



Le frigo est accessible en tout temps à toute la population. L’entretien quotidien est assuré par Le Bon Citoyen. Les détails entourant les partenaires, les produits sauvés du gaspillage et les développements du projet se retrouvent sur la page Facebook du Frigo Free Go Trois-

Rivières.