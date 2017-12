Conseils pour être belle de la tête aux pieds pour les fêtes

Article commandité

Avec l’approche du temps des fêtes, rien de mieux qu’une petite remise en beauté pour se sentir bien dans sa peau. Voici quelques conseils pour être belle de la tête aux pieds pour l’une des périodes les plus festives de l’année.

Une manucure et une pédicure

Si ce n’est pas déjà fait, pourquoi ne pas vous faire faire une manucure ou encore poser des ongles pour souligner cette période magique de l’année ? En effet, la pose d’ongles est un excellent moyen d’enjoliver son look et de se sentir plus belle qu’à l’habitude.

Des centaines de couleurs et de styles existent pour vous faire sentir belle, mais puisque c’est Noël, pourquoi ne pas se mettre dans l’ambiance et opter pour une pose d’ongles thématiques, tels que des ongles à motifs ? Votre esthéticienne préférée saura sans aucun doute vous conseiller un modèle qui ira avec votre style. Complétez le tout avec une pédicure (et un massage bien mérité pour les pieds) et vous vous sentirez belle de la tête aux pieds.

Un traitement hydratant pour la peau et le visage

Qui dit temps des fêtes dit également retour du temps froid, ce qui, en soi, n’est jamais une bonne nouvelle pour la peau. En effet, avec l’approche du temps froid, il se peut que votre peau ait subi un choc de température et ait besoin d’une bonne hydratation pour l’empêcher de s’affaiblir et d’arborer une apparence plus sèche. Il existe différents traitements hydratants sur le marché pour hydrater la peau du cou et du visage. Pour de meilleurs résultats, profitez-en pour procéder à une bonne exfoliation pour enlever les impuretés et la peau morte avant d’appliquer la crème hydratante. Une peau bien exfoliée et hydratée conservera une belle apparence plus longtemps.

Une coiffure d’exception pour une soirée d’exception

Les fêtes, et particulièrement Noël et le jour de l’An, sont d’excellentes occasions de sortir de sa routine et tenter quelque chose de nouveau. En l’occurrence, c’est le moment idéal de tenter un nouveau look capillaire, tel qu’une nouvelle coupe, une nouvelle couleur ou encore une nouvelle coiffure.

Pour celles disposant d’un plus petit budget, nul besoin de se ruiner pour y parvenir, puisque des accessoires tels que le fer à friser Curl Secret de Conair (environ 70 $ chez Wal Mart), pour ne nommer que ce produit, vous permettent de créer des looks d’enfer sans pour autant vous ruiner.

En effet, par l’entremise d’une technologie brevetée, cet appareil révolutionnaire permet de créer des boucles parfaites de différentes grosseurs en ne faisant pratiquement rien. Fini les nœuds et les cassages de tête avec les fers à friser traditionnels. Grâce aux nouvelles technologies ayant fait leur apparition sur le marché, transformer son look à l’aide de belles boucles n’a jamais été aussi facile.

Une séance de magasinage

Complétez ces étapes en vous achetant une jolie robe et de jolies chaussures et vous êtes prête à passer un temps des fêtes tout en beauté. Encore ici, nul besoin de se ruiner. Des boutiques de mode telles que H & M proposent de très jolis vêtements pour les fêtes à petits prix.