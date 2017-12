On vous en dit plus sur le chauffage hydronique

Article commandité

À première vue, on pourrait penser qu’il s’agit d’une faute de frappe ou encore d’une erreur grammaticale, mais non, il s’agit bel et bien de chauffage hydronique. Dans cet article, on vous en dit plus au sujet de ce mode de chauffage qui a été très populaire au début du siècle dernier et qui continue encore de représenter une option de choix pour les propriétaires de maisons ou d’entreprises qui désirent bénéficier d’un mode de chauffage performant.

Qu’est-ce que le chauffage hydronique ?

En des termes simples, le chauffage hydronique est une technique de chauffage utilisant l’eau chaude pour chauffer les différentes pièces d’une maison ou d’un commerce par l’entremise du plancher.

En effet, en chauffant les planchers, le système de chauffage hydronique répand de la chaleur dans les pièces et un doux sentiment de confort est ainsi ressenti dans l’ensemble de l’appartement ou de la résidence où est implanté ce mode de chauffage.

À l’instar du plancher chauffant, le chauffage hydronique fonctionne par radiation. Chauffant les objets plutôt que l’air ambiant, le chauffage hydronique chauffe l’eau, qui est ensuite redistribuée dans des conduits de cuivre ou encore d’acier, qui, à leur tour, chauffent les objets de la maison, par exemple les planchers.

Où trouve-t-on ce mode de chauffage ?

On retrouve surtout ce mode de chauffage dans les anciennes maisons – en effet, le chauffage hydronique était très utilisé au 20e siècle –, mais il est possible de le faire installer dans les nouvelles constructions. Il est aussi possible de changer son système de chauffage existant contre un système de chauffage hydronique. Au besoin, un expert en vente et installation de systèmes de chauffage hydronique pourra vous aider.

Un mode de chauffage écoénergétique

Le chauffage hydronique offre de nombreux avantages aux occupants d’une résidence ou d’un commerce, à commencer par celui qu’il s’agit d’un mode de chauffage écoénergétique.

En effet, puisqu’il utilise l’eau chaude pour chauffer les différentes composantes d’une maison, ce mode de chauffage utilise une énergie propre pour fonctionner. Il est donc entièrement écologique. Par ailleurs, puisqu’il ne déplace pas d’air, il n’émet aucun polluant, poussière ou encore allergène. Qui plus est, le chauffage hydronique permet d’économiser sur les coûts de chauffage (environ 10 à 20 % par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles).

Autres avantages

En plus d’être écoénergétique, le chauffage hydronique n’émet pas de bruit et transmet une chaleur uniforme dans toute la maison. En effet, c’est l’un de ses principaux avantages : fini les endroits trop chauds ou trop froids ou les variations de température indésirables. Avec ce système de chauffage, la chaleur est répandue uniformément partout, ce qui procure un degré de confort inégalé aux occupants d’un lieu.

En somme, le chauffage hydronique est un mode de chauffage écologique et intelligent qui vous fera épargner de l’argent sur vos prochaines factures d’électricité.

Faites appel à un expert

Envie d’en savoir plus sur le chauffage hydronique? Prenez conseil auprès de professionnels afin de savoir si ce système de chauffage vous convient.