Check list pour un déménagement en toute tranquillité

Vous déménagez prochainement et vous aimeriez que le tout s’effectue sans embûche ni anicroche ? Déménager est une importante étape de votre vie qu’il importe de ne pas prendre à la légère si vous voulez vous assurer que le tout se passe comme sur des roulettes lors du jour J. Voici quelques conseils à suivre pour vous assurer un déménagement résidentiel en toute tranquillité.

Les changements d’adresse

Environ un à deux mois avant le jour J, pensez à effectuer tous vos changements d’adresse en date de l’entrée dans votre nouveau logis. Dressez une liste de toutes les entreprises ou instances gouvernementales (Hydro-Québec, Postes Canada, etc.) que vous aurez à contacter, puis procédez aux changements d’adresse. Cela vous laissera du temps pour recevoir le courrier en cours à votre adresse actuelle et pour recevoir le nouveau à votre nouveau lieu de résidence. Si vous avez des enfants, avisez les établissements scolaires concernés des changements. N’oubliez pas de réserver un camion et une date de déménagement et de demander congé à votre employeur lors du jour J.

L’emballage des biens

Toujours environ un mois avant le déménagement résidentiel, commencez à vous procurer des boîtes d’emballage, des étiquettes, du ruban adhésif ainsi que des marqueurs pour pouvoir marquer les boîtes et emballer vos effets. Après avoir dressé la liste de vos biens à déménager, vous pouvez déjà commencer à emballer les biens dont vous ne vous servez pas, tels que vos livres, vos CD, vos bibelots, etc. Conservez l’essentiel, tel que la vaisselle et la literie (draps, serviettes, etc.), pour la fin. Débarrassez-vous de tous les objets dont vous ne vous servez plus. C’est le moment idéal de faire un grand ménage et, pourquoi pas, une méga vente de garage.

Les préparatifs de dernière minute

Environ une semaine avant le grand jour, vous êtes prêt à entamer les derniers préparatifs. En emballant vos derniers effets, assurez-vous de préparer une boîte qui contiendra tous les effets dont vous aurez besoin pour votre première nuit et votre première journée dans votre nouvelle résidence: draps, serviettes, vaisselle, produits de toilette, etc. Préparez également une boîte de nourriture pour le jour J tout en vous assurant d’acheter des mets qui peuvent se manger sans ustensiles ni vaisselle. Cela sera plus pratique.

Le jour du déménagement

Pensez à avoir à portée de main des bouteilles d’eau, des serviettes de table, des pansements (au cas où quelqu’un se blesserait), de même que des collations pour votre famille et amis qui vous donnent un coup de main. N’oubliez pas d’être gentil et reconnaissant envers vos proches ; pourquoi ne pas célébrer la fin de la journée avec de la pizza et de la bière pour tous ?

Pourquoi ne pas engager un professionnel ?

Pour un déménagement sans soucis, pensez à faire appel à des professionnels, surtout si vous possédez des meubles ou des objets très lourds, tels que des pianos ou encore des tables de billard. Certaines entreprises sont spécialisées dans le déménagement de piano et d’autres objets lourds, donc cela vous permettra de dormir sur vos deux oreilles en sachant que la marchandise sera transportée à bon port.