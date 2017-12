Qu’est-ce que la mécanique générale?

Article commandité

Dans le domaine automobile, la mécanique générale désigne toute activité effectuée sur un véhicule qui se rapporte à la mécanique de celui-ci. En effet, les garages automobiles spécialisés en mécanique automobile offrent une multitude de services permettant aux conducteurs de voitures en tout genre (voitures de luxe, camions, VUS, etc.) d’entretenir, de maintenir et de remettre leur véhicule en bon état.

Voici des exemples de services offerts par les garages automobiles de mécanique générale.

Une science générale pour des services généraux

Comme le terme l’indique, la mécanique générale englobe un bon nombre de pratiques dans le domaine de l’automobile. Elle inclut les services d’entretien, tels que les changements d’huile, les traitements antirouille et l’alignement des roues. Ces éléments sont indispensables pour permettre aux véhicules de demeurer en bon état. La mécanique automobile inclut également le diagnostic et la réparation de problèmes liés aux voyants lumineux qui s’affichent sur le tableau de bord.

Lecture des codes d’erreur sur le tableau de bord

Ainsi, un bon mécanicien disposera de l’équipement adéquat pour être en mesure de lire les codes d’erreur qui s’affichent sur votre tableau de bord. On en retrouve une panoplie qui peuvent s’afficher et c’est pourquoi un garage automobile doit posséder l’équipement adéquat pour lire les codes, considérant le grand nombre de modèles de véhicules qui se trouvent sur le marché.

Parmi les voyants lumineux les plus communs, on retrouve le voyant « Check Engine », le voyant « ABS » ou « Traction Control » et le voyant « Check Battery ». Lorsque ceux-ci s’affichent sur le tableau de bord, il est de mise de se rendre chez un mécanicien pour faire vérifier son véhicule.

Entretien et remplacement de pièces

En plus de lire les codes d’erreur sur les tableaux de bord et de proposer les réparations appropriées, les garages automobiles offrent des services de réparation et de remplacement de pièces. Freins, moteur, suspension, transmission; lors de votre visite dans un garage automobile, toutes les composantes clés de votre véhicule sont passées au peigne fin par les mécaniciens pour s’assurer qu’elles fonctionnent correctement.

Les mécaniciens sont également en mesure de diagnostiquer et de réparer tout problème qui entrave le fonctionnement de votre véhicule. Par exemple, si votre volant se met à trembler lorsque vous conduisez, cela peut vouloir dire que vos roues sont mal alignées; si votre moteur donne l’impression qu’il perd en puissance ou qu’il étouffe, cela peut vouloir dire que l’une de ses composantes est obstruée et nécessite d’être nettoyée ou remplacée.

Bref, le garage automobile se charge de toute réparation ou travaux susceptibles d’améliorer le bon fonctionnement d’une automobile et de ses composantes. Il joue un rôle essentiel dans le maintien d’un véhicule en bon état.

Qui offre des services de mécanique générale ?

Certains garages automobiles offrent des services complets en mécanique générale, tandis que d’autres offrent des services plus spécialisés, tels que des services de changement d’huile ou de pose et de balancement de pneus. Dans tous les cas, consulter un mécanicien pour remettre en état ou entretenir votre automobile est essentiel pour vous assurer du bon fonctionnement de celle-ci.