Qu’est-ce que l’implantologie ?

Article commandité

Pour toutes sortes de raisons (âge, accident, mauvaise dentition, problèmes d’hygiène, etc.), il peut arriver qu’une personne puisse perdre ses dents au cours de sa vie et avoir besoin d’implants dentaires pour les remplacer.

Si vous faites partie de ce nombre, sachez que l’implantologie peut vous aider à avoir une meilleure qualité de vie et à retrouver le sourire. En effet, tout le monde sait qu’une belle dentition contribue à améliorer l’estime de soi et l’implantologie vous aide à y parvenir.

Un meilleur confort

Branche de la médecine dentaire spécialisée dans la pose d’implants dentaires, l’implantologie est une pratique relativement nouvelle qui offre de multiples avantages aux personnes qui y ont recours. L’un des avantages de recourir aux implants dentaires est que ces derniers offrent un plus grand confort que les dentiers. Faciles à entretenir, ils représentent la meilleure solution pour remplacer les dents manquantes. Ils conviennent à tous les groupes d’âge, c’est-à-dire autant aux enfants qu’aux adultes ou encore aux personnes âgées.

Pour préserver la partie osseuse de la dent

Qui plus est, puisqu’ils sont implantés directement dans l’os à l’aide d’une vis à l’endroit où la ou les dents sont manquantes, les implants dentaires permettent de préserver la partie osseuse de la dent. Lorsqu’il y a perte osseuse, vos muscles s’atrophient et cela peut déformer votre mâchoire et votre sourire, et donc faire vieillir votre visage prématurément. En effet, lorsqu’il y a absence de dent pendant un certain temps, l’os finit par se dégrader, faute de stimulation. L’implant permet donc de préserver l’os et la forme de votre sourire et de vos dents. Les implants dentaires vous permettent de rester beau et d’apparence jeune plus longtemps.

Une meilleure mastication

Possédant un taux de succès de 96 %, les implants dentaires sont une solution durable ; bien entretenus, ils peuvent conserver leur belle apparence pendant des années. Les implants dentaires permettent aux personnes de mastiquer leurs aliments comme s’il s’agissait de dents naturelles, en plus d’avoir la même apparence que les vraies dents.

Contrairement aux ponts, ils ne nécessitent aucune modification des autres dents adjacentes, ce qui leur permet de préserver l’apparence de vos dents naturelles.

En conclusion, les implants dentaires offrent autant des avantages esthétiques que pratiques tout en préservant l’intégrité de l’os de la ou des dents manquantes. Il s’agit de la solution par excellence pour remplacer une ou plusieurs dents.

Pour en savoir plus sur l’implantologie et sur ce que cette branche de la médecine dentaire peut faire pour vous, demandez conseil à un professionnel en dentisterie esthétique. Celui-ci se fera un plaisir de vous fournir plus de détails à ce sujet.

Encadré : Qu’est-ce qu’un implant dentaire?

Un implant dentaire est une vis en titane qui est insérée dans l’os de la mâchoire pour remplacer la racine de la dent manquante. L’opération s’effectue sous anesthésie locale. Par la suite, une dent de remplacement, qui arbore la forme d’une couronne, est installée par le chirurgien-dentiste sur l’implant ou encore sur la prothèse dentaire.