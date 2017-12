Les bénéfices de faire élaguer ses arbres

Article commandité

Si vous êtes propriétaire de maison, vous possédez probablement un terrain rempli d’arbres. Si c’est le cas, vous vous demandez probablement si vous devriez posséder à la coupe de vos plantations ou non. Voici quelques bénéfices de procéder à l’élagage de vos arbres.

1. Pour maintenir vos arbres en santé et plus robustes

Procéder à la coupe régulière de vos arbres permet à ceux-ci de rester en santé et de conserver une plus belle apparence plus longtemps. En effet, lors de l’élagage, l’arbre est débarrassé de ses bois morts et de ses branches cassées et malades. L’élagage permet également d’enlever les branches qui risquent de devenir problématiques, comme celles qui s’enchevêtrent les unes dans les autres et qui peuvent nuire à la croissance de l’arbre. Par ailleurs, élaguer un arbre dans les règles de l’art lui permet de pouvoir mieux résister aux grands vents et d’acquérir une structure plus solide afin de mieux résister aux intempéries.

2. Améliorer l’esthétique et l’apparence générale de votre terrain

En plus de permettre à vos arbres de rester en santé et d’être plus robustes, procéder à l’élagage de vos arbres au moins une fois par année (idéalement vers la fin de l’hiver ou au début du printemps) permettra à votre terrain et à votre aménagement paysager de demeurer beaux et propres en tout temps. En effet, un aménagement paysager réussi requiert un entretien régulier des fleurs, des arbres et des arbustes qui le composent. En milieu urbain, l’élagage s’avère également pratique, puisqu’il permet de contrôler la pousse des arbres vers le haut plutôt qu’en largeur.

3. Pour que votre cour demeure sécuritaire

L’élagage des arbres ne possède pas seulement une fonction esthétique; il permet également à votre cour de demeurer sécuritaire. En effet, lorsque les arbres poussent, il peut arriver que certaines de leurs parties empiètent sur les terrains ou les bâtiments environnants. Ce faisant, ils peuvent représenter des menaces pour la sécurité des bâtiments ou des personnes. L’élagage permet donc de remédier à ce problème en enlevant et en taillant les parties de l’arbre qui sont problématiques.

Faire affaire avec un professionnel ou non ?

Il arrive parfois que certains arbres soient difficiles d’accès ou encore situés dans des endroits problématiques, tels que près de fils électriques. Dans ce cas, il pourrait être dangereux de procéder à l’élagage de vos arbres vous-même. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de procéder à l’élagage de vos arbres vous-même (il n’est d’ailleurs pas conseillé de le faire), vous pouvez toujours confier la tâche à des professionnels pour une plus grande sécurité.

Un professionnel pourra réaliser en toute sécurité l’élagage de votre arbre tout en vous fournissant un service entièrement personnalisé en fonction de vos besoins. Qui plus est, en faisant affaire avec un professionnel, vous serez certain d’obtenir un service précis et bien fait, qui ne nuira aucunement à la croissance de vos arbres. En effet, l’élagage requiert certaines connaissances précises que seuls des professionnels possèdent. Pour vous assurer que les arbres sont taillés convenablement et de manière sécuritaire, il est donc conseillé de faire affaire avec des professionnels.