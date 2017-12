Conseils pour optimiser l’espace dans votre salle de bain

Article commandité

Votre salle de bain est trop petite à votre goût et vous aimeriez maximiser l’espace dans celle-ci afin de la faire paraître plus grande ? En matière de décoration et d’aménagement de salle de bain, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Afin de vous aider dans votre démarche, voici quelques conseils pour optimiser l’espace disponible dans votre salle de bain.

1. Bien sélectionner les couleurs

Parfois, un simple coup de peinture peut faire toute la différence dans l’aménagement d’une salle de bain. En effet, en modifiant simplement vos couleurs, il est possible de changer totalement l’aspect de votre salle de bain. Les couleurs pâles, telles que le beige, le blanc et le jaune, qui ont la propriété de refléter la lumière, conféreront une allure plus spacieuse à une petite salle de bain.

2. Ajouter des miroirs

C’est bien connu, les miroirs permettent de faire paraître un espace de décoration plus grand en reflétant la lumière et en agrandissant l’espace. Ainsi, ajouter un grand miroir à un endroit stratégique de votre salle de bain vous permettra de modifier considérablement votre pièce et de la faire paraître plus grande et lumineuse.

3. Utiliser des accessoires de rangement en hauteur

Dans une petite salle de bain, il est préférable de maximiser l’espace disponible en optant pour des objets de rangement en hauteur, tels que des colonnes de salles de bain, afin de faire paraître l’espace plus grand. Il en existe différents modèles sur le marché pouvant s’agencer à tous les styles et à tous les budgets.

4. Faire réaliser sa vanité sur mesure

Le choix des accessoires, tels que les baignoires, les douches et les vanités sur mesure, est crucial dans l’aménagement d’une salle de bain réussie. Dans le cas d’une petite salle de bain, faire réaliser votre vanité sur mesure vous permettra d’optimiser l’espace disponible et de personnaliser votre décor en fonction de vos goûts et de vos besoins.

5. Opter pour une douche au lieu d’un bain

Afin de maximiser l’espace, vous pouvez opter pour une douche au lieu d’une baignoire. Il existe certains modèles, tels que la douche italienne, qui vous permettront de faire paraître votre espace plus grand en éliminant la démarcation entre la douche et le plancher. À éviter : les douches larges avec portes coulissantes. Optez pour un modèle contemporain et épuré avec des portes vitrées pour créer l’illusion d’une plus grande pièce. Les parois vitrées permettent à la lumière de se refléter et de donner un aspect plus spacieux à votre pièce. Les meubles suspendus, c’est-à-dire qui ne touchent pas au sol, sont également à privilégier si on veut maximiser l’espace et enjoliver les décors de petites salles de bain.

6. Choisir des meubles de rangement sans poignées

Les meubles à l’aspect épuré, tels que les meubles de salle de bain en bois sans poignées, permettent de donner une allure plus spacieuse à votre pièce.

7. Tirer profit des murs

Puisque vous ne disposez pas d’un grand espace, l’idéal est de tirer profit des murs pour suspendre vos effets de toilette. Pour cela, servez-vous de crochets, de petites étagères murales et d’accessoires de type tablettes.