5 raisons de faire entretenir votre auto dans un garage

Article commandité

Vous devez procéder à un changement d’huile prochainement et vous pensez à le faire vous-même ? Vos freins éprouvent des problèmes et vous pensez pouvoir les remplacer vous-même en commandant les pièces en ligne? En matière de mécanique automobile, il importe de confier son véhicule à des experts, si l’on veut s’éviter des mauvaises surprises. Voici 5 bonnes raisons de faire entretenir votre auto dans un garage automobile de manière régulière.

1. Pour prolonger sa durée de vie

En faisant entretenir votre véhicule dans un garage automobile, vous assurerez la longévité de celui-ci. En effet, en choisissant de confier votre véhicule à des professionnels en matière de réparation automobile, vous vous assurez que les travaux sont bien faits à la base et que vous n’aurez pas à recommencer au bout de quelques jours parce que les travaux ont mal été réalisés ou encore que d’autres problèmes plus importants n’ont pas pu être détectés. Ultimement, le fait de faire entretenir votre voiture par des pros, qui possèdent les bonnes techniques et les bons produits, vous permettra de prolonger la durée de vie de votre véhicule.

2. Pour bénéficier d’inspections régulières gratuites

Au moment de procéder à votre changement d’huile, ou encore toute autre réparation ou travaux d’entretien (changement et balancement des pneus, etc.), il est fort probable que votre mécanicien procèdera à d’autres vérifications de base des composantes importantes de votre véhicule, telles que vos freins, votre filtre à huile et votre filtre à air. Or, ces vérifications sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement de votre voiture et pour maximiser sa durée de vie.

À moins d’être mécanicien, en tentant d’entretenir votre véhicule vous-même, vous ne serez pas en mesure de repérer facilement les problèmes ainsi que les composantes qui pourraient poser problème ou encore diminuer le rendement de votre moteur.

3. Pour bénéficier de conseils d’experts

Au cours de votre visite dans un garage automobile, vous avez la chance d’être entouré de professionnels en mécanique automobile, qui connaissent bien les véhicules ainsi que leur fonctionnement. Par conséquent, ils seront en mesure de vous prodiguer de précieux conseils quant aux travaux d’entretien et aux réparations à effectuer sur votre auto pour prolonger sa durée de vie.

4. Pour demeurer couvert en cas de problème

Pour que certaines pièces demeurent garanties, certains concessionnaires exigent que les travaux d’entretien soient réalisés chez des garages automobiles accrédités afin d’attester de la qualité des services reçus. Certains concessionnaires exigent même des preuves de factures de changement d’huile au moment de la remise du véhicule, s’il s’agit d’une location.

Dans le cas d’une location, il est fortement conseillé de faire affaire avec des professionnels pour vous assurer que le véhicule demeure en bon état tout au long de votre location et que vous ne paierez pas de frais supplémentaires, au moment de remettre votre véhicule au concessionnaire.

5. Pour bénéficier des meilleurs prix

Grâce à son important pouvoir d’achat et ses relations étroites avec les fournisseurs de pièces automobiles, le garage automobile sera en mesure de vous obtenir des pièces à des prix beaucoup plus abordables que ceux offerts par les concessionnaires.