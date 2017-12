3 raisons pour se faire blanchir les dents

Article commandité

L'aspect esthétique n'est pas forcément la première raison évoquée pour vouloir procéder à un blanchiment des dents, il en existe d'autres.

Améliorer la confiance en soi

Le premier argument évoqué est plus souvent un besoin de consolider ou restaurer une certaine confiance en soi plus qu'un simple souhait esthétique. Un blanchiment des dents peut apporter ce petit regain de confiance qui fait qu'on va plus facilement vers l'autre ou l'inverse.

Bien que les dents ne soient pas naturellement destinées à être parfaitement blanches, mais plutôt dans des nuances de jaune au gris, un sourire éclatant est très recherché dans le contact social.

Un sentiment de propreté

L'entretien de son corps vient en troisième position après l'argument esthétique chez les personnes qui choisissent un blanchiment des dents. On se sent plus propre avec des dents étincelantes. On imagine aussi plus volontiers que les personnes que l'on côtoie penseront de même. On devient plus crédible et cet argument peut aussi bien devenir professionnel.

S'il est important d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, le blanchiment des dents constituera cette étape supplémentaire pour dissiper le moindre doute au sujet d'un excellent entretien de ses dents et plus généralement de son corps.

Ce qu'il faut savoir

Les traitements à base de produits blanchissants, souvent composés notamment de péroxyde, ne sont pas forcément les plus efficaces pour toutes les décolorations dentaires.

Il est donc important de déterminer la cause de la décoloration dentaire et si un tel traitement aura les effets désirés. C'est notamment important en cas de :

traitements radiculaires

obturation

couronnes

tâches extrêmement foncées sur les dents antérieures

Suivant les cas, le blanchiment des dents pourra se passer en cabinet ou non.

Quels traitements

Il existe plusieurs techniques de blanchiment. Le choix se fera selon le nombre de dents à traiter et le degré de décoloration.

Vous pourrez bénéficier d'un blanchiment des dents par un spécialiste à Laval qui propose en outre un traitement à la maison.

Le traitement de jour consiste en une application d’une heure et demie. La formule de nuit consiste en une application de 4 heures minimum au coucher. Tous les deux apporteront un excellent résultat.

Pour résumer, retrouver une meilleure confiance en soi avant l'envie d'une esthétique irréprochable et le désir d'une hygiène impeccable passe en tête des raisons invoquées par les personnes attirées par un blanchiment des dents.

Et ce traitement non contraignant peut très bien se passer dans le confort de son domicile.