Sara-Kim Simoneau-Fournier en échange étudiant en Espagne

Sara-Kim, élève de 5e secondaire à l'Académie des Estacades à Trois-Rivières, participe au programme d’échanges au secondaire des Échanges azimut d’Éducation internationale. Cet échange d’une durée totale de 6 mois, 3 mois à l’étranger et 3 mois au Québec, se déroule en compagnie de sa partenaire avec qui elle est jumelée.

« Cet échange m'a permis de m'exprimer dans une troisième langue, de devenir une personne plus indépendante et de sortir de ma zone de confort. Grâce à cet échange, j'ai désormais une deuxième famille et des amis extraordinaires de l'autre côté de l'océan. J'ai aussi l'impression d'être plus ouverte sur le monde, d'avoir l'esprit plus ouvert, et ma soif d'apprendre est encore plus grande qu'à mon arrivée ici » affirme-t-elle.

Plus de 7 destinations d’échanges au secondaire sont offertes dont l’Australie, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne, le Mexique et les provinces canadiennes afin d’apprendre une langue.

La date limite d’inscription est le 26 février 2018. Pour plus d’information, visitez notre site web www.echanges-azimut.com