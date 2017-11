Un don important aux enfants et aux familles de Bécancour–Nicolet‐Yamaska 

À l’été 2017, la Fondation a fait un appel de projets au bénéfice des enfants du territoire et de leur famille dans le but de faire un don de 25 000 $.

Seize (16) projets ont été reçus pour un montant total de près de 140 000 $. Mme Danielle Gamelin, directrice générale de la Fondation, accompagnée des récipiendaires a annoncé aujourd’hui la réalisation de cinq (5) projets pour un montant total de 38 542 $ :

Amélioration des salles de thérapie par le jeu, CIUSSS MCQ, Point de service Gentilly et Centre Filles de la Sagesse à Nicolet, responsable du projet : Mme Tania Giffard‐Boily, psychologue, pour un montant de 910 $;

Jeux éducatifs favorisant le développement des enfants, Centre de femmes Parmi Elles, La Ludothèque la boîte à jeux, MRC Bécancour, responsable du projet : Mme Geneviève Legault, coordonnatrice, pour un montant de 20 000 $;

Atelier de stimulation ‐ Programme d'aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC), CIUSSS MCQ, Point de service Gentilly et Centre Filles de la Sagesse à Nicolet, responsable du projet : Mme Martine Fugère, chef de service jeunesse par intérim pour l'équipe 6‐12 ans, Trois‐Rivières, Bécancour, Nicolet, Yamaska, pour un montant de 2 880 $;

Minigyms dans les municipalités, Priorité enfants Nicolet‐Yamaska, responsable du projet : Mme Andréane Boulanger, pour un montant de 2 200 $;

Évaluation TDAH continuum jeunesse, CIUSSS MCQ, Point de service Gentilly et Centre Filles de la Sagesse à Nicolet, responsable du projet : Mme Chantal Guilbeault, chef de service continuum jeunes en difficulté et santé mentale, Trois‐Rivières et Bécancour–Nicolet‐Yamaska clientèle 1318 ans, pour un montant de 12 552 $.

La Fondation a donc donné un montant beaucoup plus élevé que celui annoncé! Alors, pour aider à combler l’écart, elle vous invite à participer en grand nombre à la 2e édition de la course ou marche de 2.5 ou 5 km du Triathlon Nitek Laser de Nicolet qui aura lieu le 27 mai 2018. Les fonds amassés lors de cette activité communautaire seront versés à la Fondation.

M. Pierre Fréchette, président de la Fondation a tenu à rappeler quatre (4) éléments‐clés qui font de la Fondation une réelle valeur ajoutée pour la santé de notre population :

La Fondation est universelle. Nous utilisons tous les services de santé qui sont donnés sur le territoire.

La Fondation ne remplace pas les investissements gouvernementaux, mais vient augmenter la quantité et l’accessibilité des services chez nous. Elle représente un ajout de service pour nous, chez nous.

Donner à la Fondation Santé Bécancour–Nicolet‐Yamaska, c’est investir prioritairement dans sa santé et celle de ses proches.

Enfin, en plus de contribuer directement à la santé de la population, la Fondation contribue à la vitalisation et au développement social et économique dans Bécancour–Nicolet‐Yamaska par ses investissements importants en santé chaque année!!

« Nous savons tous l’importance de vivre dans un milieu de vie en santé et dynamique. C’est une question de solidarité. Nous en sommes tous responsables et nous en profitons tous. Voilà pourquoi, nous avons besoin de la générosité et du soutien de toute la communauté de Bécancour–Nicolet‐Yamaska » a tenu à préciser M. Fréchette.

Enfin, M. Fréchette a invité toute la population à participer à la seule activité‐bénéfice annuelle de la Fondation, son Souper gastronomique qui aura lieu le VENDREDI, le 23 mars 2018 à l’Auberge Godefroy de Bécancour. 250 convives y sont attendues afin de déguster un repas quatre (4) services de haute gastronomie accompagné de vins soigneusement choisis par un sommelier de la SAQ. Une magnifique soirée remplie d’agréables moments au bénéfice de la santé de la population de Bécancour–Nicolet‐Yamaska.

Enfin, Mme Gamelin a tenu à remercier M. Jean‐François Giroux, président‐directeur général et M. François Bernier, chargé de projets chez ADN Communications qui ont réalisé les capsules vidéo des cinq (5) projets récipiendaires ainsi que le nouveau microsite internet de la Fondation : www.fondationsantebny.ca.

Rappelons que la Fondation Santé Bécancour–Nicolet‐Yamaska a pour mission de soutenir les services et programmes offerts en santé à toute la population du territoire de Bécancour–Nicolet‐Yamaska, et ce, par l’achat d’équipements médicaux ou la réalisation de projets spéciaux. Par son implication dans la communauté, la Fondation contribue au maintien et à l'amélioration de la santé et du bien‐être de la population de Bécancour–Nicolet‐Yamaska.

Sur la photo:

M. Pierre Fréchette, président de la Fondation, Mme Danielle Gamelin, secrétaire‐trésorière et directrice générale de la Fondation, Mme Geneviève Legault, coordonnatrice du Centre de femmes Parmi Elles, Mme Martine Fugère, chef de service jeunesse par intérim pour l’équipe 6‐12 ans au CIUSSS MCQ, Mme Andréane Boulanger de Priorité enfants Nicolet‐Yamaska, Mme Chantal Guilbeault, chef de service continuum jeunes en difficulté et santé mentale clientèle 13‐18 ans au CIUSSS MCQ et Mme Tania Giffard‐Boily, psychologue au CIUSSS MCQ.