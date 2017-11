Les cadets de l’Escadron 772 toujours aussi redoutable

Les cadets de l’escadron 772 Vanier ont participé de manière redoutable aux 22e Jeux des cadets de la Mauricie Lanaudière le 18 novembre dernier à l’Académie les Estacades.



Dès le début de la compétition sportive, les cadets de l’escadron 772 se sont fait entendre pour la première fois de la journée en scandant leur cri de rassemblement. C’est en faisant vibrer les murs de l’Académie les Estacades avec leur 772 Squadron is the best qu’ils se sont imposés par leur positivisme, leur esprit d’équipe ainsi que leur rude compétition. Ils se sont imposés dans deux disciplines soit le soccer et le volleyball en remportant respectivement la médaille d’or et de bronze.



Le Programme des cadets offre aux jeunes de 12 à 18 ans des activités dynamiques qui favorisent la bonne forme physique dans un climat sûr et valorisant. C’est une organisation jeunesse gratuite, qui vise à développer chez les jeunes des qualités de civisme et de leadership, tout en faisant la promotion d’une bonne condition physique et du travail d’équipe.